Біля берегів Аляски зникає риба

Вчені приголомшені — рибальство біля берегів Аляски вмирає — немає риби. Схоже, що популяція тріски в затоках Аляски зникає. Вчені шоковані розмахом вимирання «це найгірше, що ми коли-небудь бачили».



«Аляскінська тріска стає слабкою і вмирає і ми не можемо точно визначити, в чому причина цього лиха», — сказав Стів Барбо з NOAA.

Дослідження тралового лову 2017 року показало, що це найнижча кількість тріски виловленої за сезон за всю історію спостережень. Вчені намагаються зрозуміти, у чому причина. Взята на аналіз виловлена тріска, виявилася виснаженою, за визначенням вчених, це була не звичайна тріска, а «якась довга і худа риба».

Зафіксовано катастрофічне скорочення популяції тріски, а це окрім екологічної катастрофи несе збитки понад 50 мільйонів доларів для рибалок з Північного Заходу і Аляски, які ловлять їх сітями, пастками і гачками з наживкою, встановленими вздовж морського дна.

Барбо каже, що тепла вода, яка поширилася на глибину понад 1000 футів, вразила тріску, як свого роду подвійний удар. Більш високі температури прискорюють швидкість, з якою молода тріска спалює калорії, одночасно зменшуючи кількість їжі, доступної для тріски.

І багато хто звинувачує в цьому «зміну клімату», хоча вчені не на пряму пов’язують ці дві події. «Вони стають слабкими і вмирають або відбувається щось інше», — сказав Барбо, який у жовтні представив попередні результати досліджень вченим та офіційним особам на Анкориджській нараді Ради з управління рибальством в Північній частині Тихого океану.