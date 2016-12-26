Чоловіки, які багато їдять, привертають більше жіночої уваги

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Дослідники стверджують, що представники сильної статі, які багато їдять, частіше за інших чоловіків приваблюють увагу жінок.

Такий висновок експерти зробили після реалізації комплексних випробувань. Повідомляється, що ініціаторами нових проектів стали співробітники з Корнельського Університету. За словами лікарів, у ході здійснення спостережень медики зафіксували цікаву закономірність. Відзначається, що в процесі проведення експериментів вчені задіяли 20 студентів.

Всіх учасників дослідів розподілили на 3 групи. Перша категорія їла курячі крильця без обмежень у часі, друга категорія випробовуваних харчувалася перед глядачами, а респонденти з третьої групи їли поодинці.

Виявилося, що чоловіки, які багато їдять, викликають підвищений інтерес у жінок. Хлопці впевнені, що поїдання великих порцій їжі привертає увагу представниць слабкої статі.

Натхнення: healthvesti.com