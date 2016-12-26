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Чоловіки, які багато їдять, привертають більше жіночої уваги

в Людина 26.12.2016 17 пер.

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Дослідники стверджують, що представники сильної статі, які багато їдять, частіше за інших чоловіків приваблюють увагу жінок.

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Такий висновок експерти зробили після реалізації комплексних випробувань. Повідомляється, що ініціаторами нових проектів стали співробітники з Корнельського Університету. За словами лікарів, у ході здійснення спостережень медики зафіксували цікаву закономірність. Відзначається, що в процесі проведення експериментів вчені задіяли 20 студентів.

Всіх учасників дослідів розподілили на 3 групи. Перша категорія їла курячі крильця без обмежень у часі, друга категорія випробовуваних харчувалася перед глядачами, а респонденти з третьої групи їли поодинці.

Виявилося, що чоловіки, які багато їдять, викликають підвищений інтерес у жінок. Хлопці впевнені, що поїдання великих порцій їжі привертає увагу представниць слабкої статі.

Натхнення: healthvesti.com

 
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