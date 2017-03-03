Чому при потеплінні клімату сніг тане повільніше?

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Середні температури на планеті піднімаються, а сніг буде танути все повільніше. Так, це не помилка: повільніше.



Більш теплий клімат призведе до меншої кількості снігу в багатьох гірських областях. Цей більш тонкий шар снігу навряд чи протягне до пізньої весни чи раннього літа, але протягом зими і ранньої весни, коли нічні температури нижче, а сонячні промені не настільки прямі, сніг буде танути набагато повільніше, ніж зараз, і весняний паводок в результаті буде набагато нижчий.

Кіт Масселман, гідролог з Національного центру атмосферних досліджень в Колорадо, побудував комп’ютерну симуляцію на основі історичних даних про рівень снігового покриву за минулі десятиліття і спрогнозував, як рівень танення снігу зміниться до кінця століття.

Такий більш повільний темп танення буде мати серйозні наслідки в районах, де танення снігового покриву є одним з основних джерел водних ресурсів.

Низький паводок, буквально струмочок, що йде з гір, може і випаруватися або ж піти в кореневу систему рослин, а ось до річок і підземних водних резервуарів навряд чи дійде. Повільне і раннє танення снігів також призведе до меншої кількості весняних повеней. Звичайно, з одного боку це добре, люди почнуть частіше селитися по берегах гірських річок, але для самих річкових систем такі новини нічого хорошого не несуть, і екосистеми, які покладаються на великий приплив води, зустрінуться з негативними наслідками такого розвитку подій.