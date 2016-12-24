Дельфіни гинуть через контакти з людьми

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Американські вчені встановили, що часті контакти дельфінів з людьми небезпечні для їх здоров’я. Вченим вдалося провести аналіз взаємодії людей і дельфінів в лагуні Sarasota-Бей у Флориді за 45 років, пише Royal Society Open Science.

На думку вчених, в останнє десятиліття минулого століття Флорида переживала справжній туристичний бум. В цей же час популяція дельфінів різко скоротилася. Вчені розповіли, що за 20 років через контакти з людьми постраждало близько 70 особин. Дельфіни, побачивши людей, отримують травми підпливаючи до моторних човнів, ризикуючи потрапити під гвинт. Така тяга до частувань нерідко призводить дельфінів до погибелі.

Натхнення: medvesti.com