До 2030 року на Землі настане малий льодовиковий період

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На Землі може настати малий льодовиковий період, повідомляє агентство Reuters. Нове дослідження показало, що в період між 2020 і 2030 роками сонячні цикли можуть нейтралізувати один одного, що призведе до явища, відомому як Мінімум Маундера.

Нова модель сонячної активності показує порушення 11-річної циклічності. Вона описує динамо-ефекти в двох шарах Сонця, один з яких розташований ближче до поверхні, інший — глибоко в конвектованій зоні.

Згідно з прогнозом, зробленим професором Валентиною Жарковою, до третього десятиліття цього століття сонячна активність знизиться на 60 відсотків, що призведе до малого льодовикового періоду. Результати дослідження були представлені на зборах астрономів в Лландідно в Уельсі.

Дослідник говорить, що в 26-му сонячному циклі, який припадає на період між 2020 і 2030 роками, дві хвилі зі взаємним дзеркальним відображенням, що знаходяться в протилежних півкулях Сонця, нейтралізують одна одну. В результаті їх руйнівної взаємодії відбудеться значне зниження сонячної активності і настане новий Маундеровский Мінімум.

Мінімум Маундера — явище довготривалого зменшення кількості сонячних плям з 1645 по 1715 роки. Тоді замерзла річка Темза в Лондоні.

За словами вчених, хвилі можуть перебувати у фазі і посилювати активність Сонця або, навпаки, перебувати не в фазі і знижувати сонячну активність до мінімуму.

Команда Жаркової побудувала свою модель на основі спостережень, проведених в Сонячній Обсерваторії Уілкокса. Повідомляється, що точність прогнозу становить 97 відсотків.