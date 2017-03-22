До середини століття може зникнути вся промислова риба

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За прогнозами Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) до середини поточного сторіччя у Світовому океані, якщо підходи до управління рибальством не зміняться, може закінчитися вся промислова риба.



Згідно з доповіддю UNEP і незалежних експертів, в якому розглядаються аспекти впливу попиту на базові природні ресурси, такі як енергоносії, питна вода і т. д. на стан навколишнього середовища в результаті діяльності постійно розвиваючого сектора комерційного рибальства, запаси риби на планеті впали на 30%.

За оцінками екологів, зараз обсяг рибної ловлі на 50-60% перевищує допустимі норми. Відзначається, що в даний момент вся рибна промисловість прямо або побічно забезпечує близько 170 млн робочих місць, а безпосередньо в рибальстві задіяно понад 35 млн осіб.

Укладачі звіту попереджають, що якщо не буде негайно переглянута політика щодо риболовної промисловості в напрямі збільшення запасів риби, розвитку рибних розплідників і збереження середовища, то протягом найближчих 40 років промислова риба просто зникне. Експерти підкреслюють, що мова йде не тільки про екологічну, а й економічну загрозу, так як для більше мільярда жителів Землі, в основному в бідних країнах, риба є ключовим продуктом харчування.