Екологічне пиво з перероблених стічних вод

Найбільша пивоварна компанія «Stone», виробництво якої розташовується в американському місті Сан-Дієго, почала випускати пиво з використанням очищених стічних вод. Найближчим часом пиво надійде в продаж.

Щоб зробити місто більш екологічним, влада виділили три мільйони доларів на створення ефективної системи очищення стічних вод в рамках Climate Action Plan .

За планами міської адміністрації, кількість очищеної новим способом води зможе покрити не менше третини потреби населення міста у питній воді.