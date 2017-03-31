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Екологічне пиво з перероблених стічних вод

в Екологія 31.03.2017 0 пер.

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Пиво отримало назву «Повний цикл» (Stone Full Circle Pale Ale), воно на 100% створене на основі перероблених стічних вод.

Экологичное пиво из переработанных сточных вод

Найбільша пивоварна компанія «Stone», виробництво якої розташовується в американському місті Сан-Дієго, почала випускати пиво з використанням очищених стічних вод. Найближчим часом пиво надійде в продаж.

Щоб зробити місто більш екологічним, влада виділили три мільйони доларів на створення ефективної системи очищення стічних вод в рамках Climate Action Plan.

За планами міської адміністрації, кількість очищеної новим способом води зможе покрити не менше третини потреби населення міста у питній воді.

 
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