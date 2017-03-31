Екрани майбутнього створені з ультратонкого срібла

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Сучасні екрани смартфонів і РК-панелей виготовлені з оксиду індію-олова, але у цього матеріалу є ряд істотних недоліків. Нове дослідження пропонує використовувати замість ITO екрани з ультратонкого срібного сплаву.



ITO (оксид індію-олова) — це керамічний матеріал, який відмінно проводить електрику і при цьому повністю прозорий, що робить його підходящим матеріалом для виробництва екранів всіх видів, від смартфонів до РК-телевізорів. Але сам індій не витягають із землі в якості руди, він є побічним продуктом переробки металів, і країнам-виробникам (наприклад, США) часто доводиться імпортувати його з інших країн. Зрозуміло, це обтяжує промисловість додатковими витратами, а тому дослідники вже більше десяти років шукають заміну ITO, і нарешті вони наблизилися до вирішення поставленого завдання: їм допоможе надтонкий шар срібла.

Справа не в тому, що індій шалено дорогий, просто його поставки фіксовані, тому що як такого первинного джерела немає. Це пояснює Іоанніс Кімісіс, ад’юнкт-професор електротехніки Колумбійського університету. За його словами, основна причина пошуку — скорочення використання порівняно дефіцитних матеріалів. Ще одна важлива причина полягає в тому, що ITO тендітний, а тому абсолютно не підходить для виробництва гнучких дисплеїв.

Джей Го, професор електротехніки та інформатики в Мічиганському університеті, нещодавно опублікував нове дослідження в журналі Advanced Materials, в якому запропонував використовувати плівку товщиною в 7 нм з срібла. Срібло теж відмінно проводить електрику, до того ж, будучи настільки тонким, абсолютно прозорим, при цьому володіє необхідною гнучкістю і міцністю. Саме по собі срібло веде себе досить примхливо і норовить утворити структури, які професор називає «островами», але цю проблему вдалося вирішити завдяки сплаву з міддю або алюмінієм.

Проблема, як завжди, криється в економіці: виробництво ITO поставлено на промислові рейки, а тому витіснити його з ринку нового матеріалу буде непросто. Втім, якщо дослідження професора знайде успішну комерційну реалізацію, можливо в найближчому майбутньому нас очікує нове покоління екранів.