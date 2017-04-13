Enel почала будівництво нової великої сонячної станції в Мексиці

В будівництво електростанції Enel інвестує близько $220 млн. Введення проекту в експлуатацію заплановано на 2018 рік.
Дочірня компанія Enel в Мексиці, Enel Green Power Mеxico (EGPM), приступила до будівництва нової сонячної електростанції Don Josе.
Сонячна електростанція Don Josе стане завершальним проектом, реалізованим в результаті перемоги у державному тендері об’ємом 1 ГВт, організованому в рамках проведення реформ енергетики в Мексиці.
Потужність сонячної станції Don Josе, розташованої в районі Сан-Луїс-де-ла-Пас мексиканського штату Гуанахуато, складе 238 МВт. Після запуску в експлуатацію об’єкт зможе виробляти 539 ГВт-год на рік, що дозволить покрити потреби в електроенергії понад 410 тис. мексиканських домогосподарств, уникнувши при цьому викиду понад 245 тис. тонн CO2 в атмосферу.
Enel Green Power Mеxico є найбільшим, з точки зору встановленої потужності, виробником «зеленої» електроенергії в Мексиці. На даний момент в управлінні EGPM знаходиться 728 МВт встановленої потужності, з яких 675 МВт припадають на вітрогенерацію і 53 МВт на гідроелектроенергетику. Нещодавно компанія приступила до будівництва сонячної електростанції Villanueva (754 МВт), яка стане найбільшим сонячним парком Enel не тільки на американському континенті, але і в світі. Про це повідомляє