Enel почала будівництво нової великої сонячної станції в Мексиці

Дочірня компанія Enel в Мексиці, Enel Green Power Mеxico (EGPM), приступила до будівництва нової сонячної електростанції Don Josе.

Сонячна електростанція Don Josе стане завершальним проектом, реалізованим в результаті перемоги у державному тендері об’ємом 1 ГВт, організованому в рамках проведення реформ енергетики в Мексиці.

Потужність сонячної станції Don Josе, розташованої в районі Сан-Луїс-де-ла-Пас мексиканського штату Гуанахуато, складе 238 МВт. Після запуску в експлуатацію об’єкт зможе виробляти 539 ГВт-год на рік, що дозволить покрити потреби в електроенергії понад 410 тис. мексиканських домогосподарств, уникнувши при цьому викиду понад 245 тис. тонн CO2 в атмосферу.