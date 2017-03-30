Глобальне потепління призведе до поширення діабету

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Глобальне потепління збільшує ризик поширення цукрового діабету 2-го типу. Такі результати дослідження, проведеного вченими Лейденського університету (Нідерланди).



Як відомо, носії діабету першого типу не можуть виробити інсулін, носії другого типу, їх приблизно 90% від загальної кількості хворих, не можуть його правильно засвоювати. Саме другий тип діабету, як з’ясувалося, залежить від навколишньої температури, що провокує хвороби серця, інсульт, сліпоту, відмову нирок, гангрену ступнів і ніг.

У своєму дослідженні вчені використовували дані з центрів по контролю і профілактиці захворювань і дані ВООЗ. Порівнявши ці цифри з графіком зміни тепла планети, вчені виявили, що збільшення середньої температури всього на 1° викликало появу захворювання додатково у 17 осіб з кожних 10 тис. Глобальне потепління вже призвело до того, що захворюваність на діабет 2-го типу досягла рівня епідемії – з 1980 р, кількість пацієнтів збільшилася в чотири рази.

Як спочатку вважали вчені, в спеку люди не виявляють високої активності і витрачають менше калорій, що призводить до збільшення ваги – одного з основних факторів ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу, так як накопичення жиру знижує чутливість організму до інсуліну. Крім того, висока температура навколишнього середовища негативно впливає на метаболізм, зменшуючи активність бурого жиру, при розщепленні якого виробляється енергія. Вплив холоду, навпаки, стимулює бурий жир до розпаду, що призводить до втрати ваги, що збільшує чутливість до інсуліну і зменшує ризик розвитку цукрового діабету. Проте подальші дослідження ніякого зв’язку між розпадом бурого жиру і коливаннями ваги не показали, тому що від даної теорії довелося відмовитися.

На даний момент вчені поки однозначно не можуть довести причинно-наслідковий вплив високої температури на цукровий діабет, однак дослідження показують, що активація бурого жиру при низьких температурах дійсно робить благотворний вплив на поліпшення ендокринної системи.

Зазначимо, що питанню глобального потепління в даний час приділяється все більше уваги. Нещодавно консорціум з питань клімату і здоров’я представив доповідь про вплив кліматичних змін на здоров’я населення, а дослідження фахівців з Університету ООН показало, що глобальне потепління може стати причиною міграції комарів-переносників вірусу лихоманки Денге в більш прохолодні регіони.