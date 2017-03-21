Зміна клімату впливає на психічне здоров’я

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Захворювання нервової системи та психічні захворювання давно винесені в особливу групу патологій, яка потребує специфічного лікування та діагностики. На стан психіки людини впливає безліч факторів: інтенсивність праці, відносини усередині родини, погода.



Виявляється, що різкі зміни клімату підвищують кількість проявів психічних захворювань. Саме з такою інформацією виступили вчені Сіднейського інституту клімату, які запевнили громадськість: погода і клімат здатні впливати на стан психіки людини.

Клімат Австралії і без того складно назвати простим і комфортним: постійна посуха, пожежі, циклони, повені. Все це є досить звичним для жителів цього континенту. Однак нинішні умови ускладнюють і без того екстремальне положення. Таким чином, клімат впливає на стан фізичного та психічного здоров’я людей.

Зміна у випромінюванні сонця з’явилася причиною сильної посухи. Цей фактор вплинув на стан сільського господарства в Австралії, що призвело до періоду економічної нестабільності. Вчені відзначають, що в даний період на 8% збільшилася кількість самогубств серед сільських жителів.

Професор Яна Хікі, керівник Інституту психіки і мозку, повідомляє, що вплив екологічних і кліматичних факторів тривалий час було недооцінене спільнотою вчених. Зміни клімату і екстремальні природні катаклізми можна по праву назвати одним з основних факторів, що впливають на психічний стан громадян.