Якщо Земля потеплішає на 1,5 градуси, у світі щорічно вмиратиме до 350 млн осіб

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Через потепління всього на 1,5 градуса Цельсія, кожен рік у світі буде вмирати до 350 мільйонів людей. Паризька кліматична угода, прийнята 12 грудня 2015 року, зобов’язує держави стримувати потепління 2 градусами Цельсія. Більше того, бажано не дати глобальній температурі піднятися більш ніж на 1,5 градуси.

Проте вчені вважають, що навіть 1,5 градуса приросту — смертельна небезпека для землян. Якщо події будуть розвиватися таким кліматичним сценарієм, до 2050 року на планеті будуть гинути до 350 млн осіб щорічно.

Найгірше доведеться жителям міста Лагосу в Нігерії. Тут люди будуть страждати від теплового стресу в 100 разів більше, ніж у 1979 році.



Температура буде підвищуватися, зросте вологість повітря. Як наслідок, людський організм буде відчувати проблеми з тепловіддачею, необхідної для нормального охолодження організму.

Щоб з’ясувати зв’язок між зростанням температури повітря, вологості і людської смертністю, вчені досліджували 44 великих міста. Згідно прогнозам, рекордна хвиля тепла 2015 року в індійській Калькутті, яка вбила 3,4 тисячі осіб, стане звичайним явищем при зростанні температури повітря на 1,5 градуса Цельсія. А якщо температура підніметься на 2 градуси, така спека буде нормою і для пакистанського міста Карачі.

До списку знемагаючих від рекордного тепла міст увійде і в Токіо. Зростання температури на 4 градуси Цельсія змусить підсмажитися Нью-Йорк.

Дослідження не враховувало соціальні, фінансові, політичні чинники. Розвинений Нью-Йорк зможе краще адаптуватися до хвиль тепла, ніж перенаселені і бідні міста Індії та Пакистану.