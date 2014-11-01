Лікарі довели: лінь зведе в могилу швидше, ніж куріння (відео)

Нерухомий спосіб життя, який вибирають багато людей в нашому глобалізованому суспільстві, швидше зведе в могилу, ніж куріння, попереджають провідні медики, стурбовані тим, що захворювання, пов’язані з гіподинамією, можуть привести систему охорони здоров’я до банкрутства.
Як пише кореспондент газети Times з питань медицини Кріс Сміт, кожна шоста смерть в Британії викликана пасивним способом життя, а населення в цілому рухається на 20% менше, ніж в 60-і роки. Сьогодні люди не виконують навіть мінімальні рекомендації — здійснювати півгодинні прогулянки п’ять разів на тиждень.
Автор замітки наводить дані організації «Громадське здоров’я Англії» (ГЗА), які свідчать про те, що британці — одна з найбільш ледачих націй. Дві третини дорослого населення недостатньо активні, це в два рази більше, ніж у Франції чи Німеччині і в три рази — ніж у Голландії.
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«На жаль, фізична пасивність не сприймається в Англії як небезпека для здоров’я, — нарікає один з керівників ГЗА, Кевін Фентон.- А тим часом це четверта найпоширеніша причина захворювань в країні і основний чинник, що призводить до таких наслідків як ожиріння, діабет і слабоумство «.
В ГЗА вважають, що норми суспільної поведінки повинні змінитися з тим, щоб фізична активність стала звичайною справою. При цьому зовсім не обов’язково влаштовувати собі спеціальний режим, кажуть експерти, адже робота в саду або танці допомагають нітрохи не гірше, ніж тренування в спортивному залі.
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