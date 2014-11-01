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Нерухомий спосіб життя, який вибирають багато людей в нашому глобалізованому суспільстві, швидше зведе в могилу, ніж куріння, попереджають провідні медики, стурбовані тим, що захворювання, пов’язані з гіподинамією, можуть привести систему охорони здоров’я до банкрутства.

Як пише кореспондент газети Times з питань медицини Кріс Сміт, кожна шоста смерть в Британії викликана пасивним способом життя, а населення в цілому рухається на 20% менше, ніж в 60-і роки. Сьогодні люди не виконують навіть мінімальні рекомендації — здійснювати півгодинні прогулянки п’ять разів на тиждень.

Автор замітки наводить дані організації «Громадське здоров’я Англії» (ГЗА), які свідчать про те, що британці — одна з найбільш ледачих націй. Дві третини дорослого населення недостатньо активні, це в два рази більше, ніж у Франції чи Німеччині і в три рази — ніж у Голландії.

Більше третини британців, і молодих і пенсіонерів, проводять по шість годин на день сидячи, оскільки сучасні технології та пристосування полегшують роботу по дому, а телевізори і комп’ютери разом з мобільними телефонами і «таблетками» притягують людей як магніт.

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«На жаль, фізична пасивність не сприймається в Англії як небезпека для здоров’я, — нарікає один з керівників ГЗА, Кевін Фентон.- А тим часом це четверта найпоширеніша причина захворювань в країні і основний чинник, що призводить до таких наслідків як ожиріння, діабет і слабоумство «.

В ГЗА вважають, що норми суспільної поведінки повинні змінитися з тим, щоб фізична активність стала звичайною справою. При цьому зовсім не обов’язково влаштовувати собі спеціальний режим, кажуть експерти, адже робота в саду або танці допомагають нітрохи не гірше, ніж тренування в спортивному залі.

Натхнення:

Лікарі довели: лінь зведе в могилу швидше, ніж куріння (відео)

Нерухомий спосіб життя, який вибирають багато людей в нашому глобалізованому суспільстві, швидше зведе в могилу, ніж куріння, попереджають провідні медики, стурбовані тим, що захворювання, пов'язані з гіподинамією, можуть привести систему охорони здоров'я до банкрутства. Як пише кореспондент газети Times з питань медицини Кріс Сміт, кожна шоста смерть в Британії викликана пасивним способом життя, а населення в цілому рухається на 20% менше, ніж в 60-і роки. Сьогодні люди не виконують навіть мінімальні рекомендації - здійснювати півгодинні прогулянки п'ять разів на тиждень. Автор замітки наводить дані організації "Громадське здоров'я Англії" (ГЗА), які свідчать про те, що британці - одна з найбільш ледачих…