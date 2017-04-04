Лінню можна заразитися

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Французькі нейрофізіологи довели, що деякі індивідуальні особливості поведінки людини — такі як лінь, нетерпіння або розсудливість — заразні. Дослідження провели вчені з Інституту головного і спинного мозку в Парижі.



І людям, і тваринам властиво повторювати за іншими буденні жести — наприклад, всі знають, як позіхання заразне. Біологи знайшли в мозку мишей особливу область, яка відповідає за народження подібних реакцій. І це призвело до більш глибокого вивчення заразності емоцій і рухів.

До експерименту з людьми французькі вчені залучили 60 добровольців. Вони грали в просту економічну гру на комп’ютері. За підсумками цього досвіду з’ясувалося, що лінь, нетерпіння і навіть розсудливість теж можуть бути заразними формами поведінки.

Як вважають експерти, деякі види розладів психіки та порушень поведінки, такі як аутизм або шизофренія, можуть посилюватися або послаблюватися таким же чином. Так це чи ні, вчені планують перевірити в наступних експериментах.