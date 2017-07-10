Марс набагато страшніший, ніж ми думали

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Марс останнім часом підносить все більше сюрпризів. Там знаходять воду, або висохлі озера, і можливість того, що там коли-небудь можна буде жити, і все це здається близькою реальністю. Але останнє відкриття трішки приглушує оптимізм.



Марс — недружня планета. Там дуже холодно, майже немає рідкої води, а ультрафіолет постійно бомбардує поверхню планети. А тут ще з’ясовується, що, схоже, в її ґрунті купа перхлоратів.

Перхлорати — це хімічні речовини, які часто використовують в ракетному паливі, але багато досліджень показали, що вони знаходяться у великій кількості прямо в марсіанському ґрунті. І тепер дослідники з Единбурзького університету з’ясували, що під впливом ультрафіолету перхлорати вбивають бактерії в два рази ефективніше, ніж просте ультрафіолетове світло.

Але це ще не найгірше. У марсіанському ґрунті ще чимало перекису водню та оксиду заліза. Коли вони з’єднуються з перхлоратом і опромінюються ультрафіолетом, вбивають бактерії вже в 11 разів ефективніше.

Це дуже погані новини для будь-якого потенційного життя на Марсі, так як там можуть загинути всі земні бактерії, так і для можливих марсіанських перспективи також не райдужні.

Але надія для них є. Смертоносному марсіанському коктейлю потрібен ультрафіолет для активації, а значить, бактерії на глибині, в самому ґрунті можуть вижити. Це повинен з’ясувати новий марсіанський всюдихід ExoMars, який Європейське космічне агентство збирається запустити у 2020 році. Він обладнаний буром і, можливо, зможе пролити світло на бактеріальне питання. Хоча з урахуванням нових даних як раз світло йому проливати і не варто.