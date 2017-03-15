Мільйони будинків в Європі можуть піти під воду до 2100 року

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Приблизно п’ять мільйонів європейців можуть позбутися житла через сильні повені, що, згідно з новим дослідженням, можуть накрити регіон вже в кінці цього століття. Якщо раніше подібні руйнівні повені відбувалися не частіше, ніж раз на сто років, то з підвищенням рівня моря, спровокованим глобальним потеплінням, природні лиха будуть відбуватися в Європі щорічно, запевняють автори дослідження, опублікованого в журналі earth’s Future.



Згідно з підрахунками вчених з Об’єднаного європейського дослідницького центру, в найближчому часі рівень Північного моря підніметься приблизно на метр порівняно з нинішнім. Також очікується значне підвищення рівня Балтійського моря.

Атлантичне узбережжя Ірландії і Британії також опиняться в зоні підтоплення, а на півдні Європи будуть спостерігатися лише невеликі зміни з точки зору екстремальних кліматичних умов.

Одночасно з цим португальське узбережжі і Кадіська затока будуть вибиватися із загальної тенденції — тут можливі локальні зниження рівня моря. При цьому дослідники підкреслюють, що прийдешнє екстремальне підвищення рівня моря і ризик руйнівних повеней у регіоні буде сильно залежати від глобального потепління.

Інше дослідження, опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, також показало, що по мірі нагрівання світового океану приливні хвилі стануть більш потужними. Комп’ютерне моделювання показало, що до 2100 року в південній півкулі хвилі можуть стати на 30% могутніше, ніж зараз.

За словами доктора Лоренцо Ментаскі з Об’єднаного європейського дослідницького центру, це буде мати величезні наслідки для узбережжя, зокрема, помітно прискорить темпи ерозії.

Експерти також відзначають, що зі збільшенням кількості парникових газів в атмосфері підвищується кількість теплової енергії, яка накопичується в атмосфері і океанах. Це призводить до посилення потужності буревіїв і ураганів. Крім того, тепле повітря здатне нести більше вологи, тому повені, викликані сильними дощами, також збільшуються.