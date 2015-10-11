МРТ дозволяє визначати депресію у людей

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Авторами нового методу виявлення депресії стали співробітники Королівського коледжу, розташованого в Лондоні.

Слід зауважити, що реалізація наукових експериментів відбувалася завдяки фінансовій допомозі медичних установ Британії. Як стверджують ініціатори спостережень, відтепер лікарі зможуть виявляти наявність проблем з психікою завдяки проведенню МРТ мозку. У проектах взяли участь 64 пацієнти, які піддавалися різним формам депресивного розладу. Протягом декількох місяців респонденти не брали заспокійливих препаратів і перебували під постійним наглядом спеціалістів.

Через якийсь час головний мозок учасників випробувань був просканований за допомогою МРТ. Виявилося, що з 64 чоловік, 37 пацієнтів самостійно позбавилися від стану глибокої депресії. Решта чоловіків і жінок перебувала під подальшим спостереженням фахівців. Зрештою з’ясувалося, що між розвитком психічних недуг і ділянкою мозку, де розташована передня скронева частка, існує тісний взаємозв’язок.

На даний момент завдяки МРТ експерти можуть визначати депресію у багатьох хлопців і дівчат. При цьому, точність діагнозу становить 75%.

Натхнення: healthvesti.com