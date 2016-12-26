На Північному полюсі встановилася рекордна спека

Дослідники Оксфордського інституту з проблем зміни навколишнього середовища зафіксували в останні кілька місяців в Арктиці рекордну спеку — температура на 5 градусів перевищила середні показники.
Синоптики вважають, що до нового року перевищення складе 20 градусів і наблизиться до нуля. Потепління відбувається через потоки теплого повітря з Північної Атлантики.
За словами вчених, аномальна спека в Арктиці безпосередньо пов’язана з антропогенними змінами клімату.
Якщо раніше подібні погодні аномалії зустрічалися вкрай рідко — раз на тисячу років, то тепер подібне відбувається раз в 50 років.
Нагадуємо, що в минулому році природа Північного полюса переживала щось подібне. Тоді температура піднялася до +1,5 градусів Цельсія.