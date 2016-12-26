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На Північному полюсі встановилася рекордна спека

в Екологія 26.12.2016 7 пер.

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Дослідники Оксфордського інституту з проблем зміни навколишнього середовища зафіксували в останні кілька місяців в Арктиці рекордну спеку — температура на 5 градусів перевищила середні показники.

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Синоптики вважають, що до нового року перевищення складе 20 градусів і наблизиться до нуля. Потепління відбувається через потоки теплого повітря з Північної Атлантики.

За словами вчених, аномальна спека в Арктиці безпосередньо пов’язана з антропогенними змінами клімату.

Якщо раніше подібні погодні аномалії зустрічалися вкрай рідко — раз на тисячу років, то тепер подібне відбувається раз в 50 років.

Нагадуємо, що в минулому році природа Північного полюса переживала щось подібне. Тоді температура піднялася до +1,5 градусів Цельсія.

 
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