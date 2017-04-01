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На Сонці виявили хвилі Росбі

в Всесвіт 01.04.2017 43 пер.

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Астрофізики виявили на Сонці хвилі Росбі, які раніше спостерігалися тільки на Землі. Хвилі Росбі зафіксовані на світилі, проявляють себе періодичними змінами магнітного поля в помірних широтах сонячної атмосфери.

Про існування на Сонці хвиль Росбі здогадувалися і раніше, але тільки зараз вдалося на 100% підтвердити і довести їх реальність.

На Землі хвилі Росбі впливають на погоду, а на Сонці вони викликають значні коливання космічної погоди. Вчені вважають, що існує взаємозв’язок між хвилями Росбі і 11-річним циклом сонячної активності.

На Солнце обнаружили волны Россби
Довідка

Атмосферні хвилі Росбі — це гігантські вигини висотних вітрів, які чинять серйозний вплив на погоду. Ці хвилі асоціюються з зонами тиску і висотними струменевими течіями і приймають участь у формуванні циклонів, антициклонів. Фазова швидкість земних хвиль Росбі завжди прагне до заходу, при цьому групова (пов’язана з переміщенням енергії) може йти в будь-якому напрямку.

Атмосферні хвилі Росбі виникають внаслідок зсуву вихрових потоків через відмінності впливу сил Коріоліса на різній широті.

 
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