На Сонці виявили хвилі Росбі

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Астрофізики виявили на Сонці хвилі Росбі, які раніше спостерігалися тільки на Землі. Хвилі Росбі зафіксовані на світилі, проявляють себе періодичними змінами магнітного поля в помірних широтах сонячної атмосфери.

Про існування на Сонці хвиль Росбі здогадувалися і раніше, але тільки зараз вдалося на 100% підтвердити і довести їх реальність.

На Землі хвилі Росбі впливають на погоду, а на Сонці вони викликають значні коливання космічної погоди. Вчені вважають, що існує взаємозв’язок між хвилями Росбі і 11-річним циклом сонячної активності.



Довідка

Атмосферні хвилі Росбі — це гігантські вигини висотних вітрів, які чинять серйозний вплив на погоду. Ці хвилі асоціюються з зонами тиску і висотними струменевими течіями і приймають участь у формуванні циклонів, антициклонів. Фазова швидкість земних хвиль Росбі завжди прагне до заходу, при цьому групова (пов’язана з переміщенням енергії) може йти в будь-якому напрямку.

Атмосферні хвилі Росбі виникають внаслідок зсуву вихрових потоків через відмінності впливу сил Коріоліса на різній широті.