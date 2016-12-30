Найбільші катаклізми в історії Землі

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Іноді ми з жахом дивимося на небо чи прислухаємося до землі, чекаючи падіння гігантського метеорита або виверження супервулкана. Подібні катаклізми загрожують назавжди змінити світ або зовсім стерти людство з лиця Землі. Тим не менш, не відбулися би вони у минулому, планета виглядала б зовсім інакше, і невідомо, яким були б наше життя сьогодні. Розглянемо найбільш наочні приклади катаклізмів минулого і сьогодення.

Прорив озера Агассіс, Північна Америка. 14500 років тому, коли підходила до кінця остання з льодовикових епох, на кордоні Лаврентійського крижаного щита утворилося величезне прильодовикове озеро. Агассіс за розміром наближалося до Чорного моря, але було повністю прісноводним. У якийсь момент льодовикова дамба, яка стримувала товщу води, зруйнувалася, і сталося одна з найбільших повеней в історії Землі. Води Агассіс ринули у Північно-Льодовитий океан, послабивши циркуляцію теплої води з Атлантики і зануривши весь регіон в новий льодовиковий період на найближчі 1200 років. Можливо, саме через це вимерло багато представників мегафауни Північної Америки, а також була знищена культура Кловіс.

Вилив Сибірських трапів, Центральна Росія. 252 мільйони років тому Земля була зовсім іншою. Континенти ще не встигли розійтися, утворюючи надконтинент Пангею. До тих пір, поки на півночі Пангеї, де зараз розташовується Сибір, не почалося найпотужніше виверження супервулкана. Обсяг розлитої лави склав понад 5 млн. кубічних кілометрів на територію, порівнянну з сучасними США. Почалося масове пермське вимирання, під час якого зникли 70% наземних і 96% морських видів хребетних. Застигла лава утворила Сибірські трапи.

Зсув Стурегга, Норвезьке море. Близько 8 тисяч років тому в 100 кілометрах від узбережжя Норвегії ділянка суші розміром з Ісландію відірвалася від континентального шельфу і сповзла у глибини Норвезького моря. Найімовірніше це було викликано рядом землетрусів, а також вивільненням великої кількості метану через декомпозиції газових гідратів. Сліди цунамі, що слідувало за зсувом, сьогодні виявляють на 80 км вглиб шотландського узбережжя.

Виверження Лакі, Ісландія. Ісландія — один з найбільш активних вулканічних регіонів планети. У 1783 році відбулося подвійне виверження вулкана Лакі і Грімсвотна з виходом 15 кубічних кілометрів базальтової лави і лавовим потоком, що залили площу в 565 км. Від отруйних газів загинула половина поголів’я худоби в Ісландії, майже всі птахи і риби. Голод, що слідував за виверженням, забрав близько 10 тисяч місцевих жителів. Попіл поширився над Європою, блокуючи сонячне світло і викликавши новий неврожай і голод.

Масові торнадо 2011 року, США. Сполученим Штатам не звикати до смерчів, але 2011 рік видався особливим. На так звану «алею торнадо» (територія між Скелястими горами та Аппалачі) у період з 25 по 28 квітня обрушилося 362 смерчів! Чотири з них були оцінені по потужності як EF5, найвищої категорії з поліпшеною шкалою Фудзіти, які, як правило, трапляються лише раз на рік. Загинуло 348 осіб, 2300 поранено, матеріальний збиток становив близько 11 мільярдів доларів.

Епідемія іспанського грипу, весь світ. Не всі природні катаклізми пов’язані з землетрусами та буревіями. Пандемія «іспанки», що вибухнула в останні місяці Першої світової війни, охопила близько 550 мільйонів людей по всій Землі. Загинуло близько 100 мільйонів — 5.3% населення планети.

Фінальний прорив Агассіс і повінь Чорного моря, Східна Європа. Прорив озера Агассіс викликав новий період похолодання, що спричинило за собою зміцнення крижаного щита. Через 1200 років регіон знову потеплішав, і озеро відновилося в колишніх межах, злившись з іншим великим озером — Оджібвей. Втім, ненадовго, і незабаром стався новий прорив — на цей раз в Гудзонову затоку. Подальше похолодання тривало лише 150 років, але зачепило велику площу. Рівень моря піднявся майже на 4 метри, і по всьому світу відбулися великі повені. Особливо це було помітно в районі Чорного моря, яке спочатку було лише глибоким прісноводним озером.

Занклійський потоп, Середземне море. Середземне море колись теж було озером — близько 5.6 мільйонів років тому Африканська і Євразійська тектонічні плити зблизилися і зіткнулися, відрізавши водойми від Атлантичного океану. За наступні сотні тисяч років Середземне озеро випаровувалося, а вітри розносили відкладення солі по навколишніх землях. І все ж через 300 тисяч років атлантичні води пробилися крізь Гібралтар і наповнили 90% колишнього обсягу Середземного моря. Для цього знадобилося від кількох місяців до двох років, і ця подія відома як Занклійський потоп.

Засуха в Північному Китаї, 1876-1879 роки. Через наслідки закінчення Малого льодовикового періоду в кінці XIX століття в Північному Китаї сталася посуха неймовірних масштабів. За три роки на землю не випало жодної краплі дощу, що викликало голод, який спричинив загибель 13 мільйонів чоловік з 108 мільйонів населення країни.

Зіткнення Землі і Теї. Ця подія відноситься до гіпотез, але досить імовірних. Через 100 мільйонів років після формування Земля зіткнулася з іншою свіжоутворенною планетою — Теєю розміром приблизно з Марс. Сила удару злила дві планети воєдино, а уламки Теї утворили Місяць.