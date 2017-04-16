Наслідки глобального потепління

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Після закінчення холодної війни США розсекретили десятки тисяч знімків, зроблених двома супутниковими системами, Corona і Gambit. Ними скористалися вчені з Вірджинського університету, щоб простежити за змінами ландшафту й рослинності минулого півстоліття.



На безлічі фотографій високого дозволу показана тундра Східної Сибіру, де уряд США шукав ракетні установки і сховища ядерної зброї. Автори дослідження зрозуміли, що знімки можуть бути корисні для вивчення рослинності тундри і її змін. Вчені порівняли фотографії 11 різних місць, зроблені в 1961-1980 роках, та сучасні зображення з супутників. Крім вивчення знімків, вчені здійснили кілька експедицій у Сибір, щоб на місці дослідити ті ж райони.

Автори роботи відзначили, що за кілька десятиліть сильно поширився високий чагарник і невеликі дерева: вільха, верба, береза і кедровий стланик. В деяких місцях їх площа збільшилась на 26%. «Ми знаємо по супутниковим даних, що Арктика «зеленіє» останні 35 років або близько того. Однак сибірська тундра довго залишалася практично невивченою. Ми знали, що ті ж процеси йшли і тут. Рослинність стає вищою, різноманітнішою і займає великі площі», — розповів один з авторів роботи, професор Віргінського університету Хоуї Епстейн.

На думку дослідників, хоча ці явища, швидше за все, пов’язані з глобальним потеплінням, в цілому їх причини набагато складніші. Так, при поширенні рослинності більшу кількість сонячної енергії поглинається, а не відбивається, як від снігу, що додатково підвищує температуру. Поширення рослинності веде за собою і зміни в складі фауни.

Як відзначають автори роботи, в останні роки вони стали помічати зворотний процес — скорочення площі, зайнятої чагарниками і деревами. «Ми поки не знаємо точно, чому так відбувається, але ясно, що поширення рослинності в тундрі — більш складний процес, ніж зазвичай вважається. Нам належить ще багато роботи, щоб зрозуміти причини змін в Арктиці і їх взаємовпливу з глобальним потеплінням», — зазначив Епстейн.