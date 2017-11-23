Науменко Олександр Миколайович — біографія проректора НМУ

Доктор медичних наук, заслужений лікар, проректор післядипломної освіти, лікувальної роботи та науково-педагогічної освіти, професор Національного медичного університету А.А. Богомольця, відмінник освіти України — все це Олександр Миколайович Науменко.

Ранні роки і сім’я Науменко

Народився Олександр Миколайович 1965 року 16 листопада на Київщині, село Гора Бориспільського в сім’ї агронома. Раніше дійство пройшло під час розвитку системи сільського господарства в регіоні, тому з малих років він дізнався про важку колгоспно-радгоспної роботі, що дало серйозно вплив надалі. Під час навчання в сільській школі, він закінчив музичну школу по класу фортепіано і баяна. У старших класах Олександр Миколайович брав активну участь в різних громадських заходах і навіть очолював піонерську і в подальшому комсомольську організацію.

Студентські роки майбутнього проректора

А.Н. Науменко закінчив школу в 1982 році і вступив на лікувальний факультет медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. Під час навчання в інституті, Олександр Миколайович виявляв особливий інтерес до вивчення оториноларингології і займався в гуртку. Після закінчення інституту в 1988 році і інтернатури, був направлений до Київської районної поліклініки лікарем-отоларингологом. Однак під час роботи його не покадала мрія зайнятися дослідженнями в цій галузі, тому він продовжував активно вивчати тему і робити перші розробки.

Початок роботи в медичному інституті в Києві

У 1993 році А.Н. Науменку вдалося виконати свою давню мрію, і він почав працювати асистентом кафедри при керівництві професора Юрія Володимировича Мітіна. Отримані знання під час роботи в поліклініці, бажання, робоча і дружня атмосфера в колективі, допомогла швидкому зростанню і отриманню додаткових навичок хірурга, громадського діяча і вченого.

З 1995 року Олександр Миколайович потрапив під керівництво академіка Євгена Гнатовича Гончарука, який був видатним вченим і діячем. Після цього Олександр Миколайович потрапив до приймальної комісії університету, де він почав роботу технічним секретарем, а закінчив відповідальним секретарем. У період 1997 по 2004 рік він брав активну участь під час створення факультету для підготовки лікарів вузької спрямованості для Збройних Сил України. Факультет є єдиним в Україні до сих пір, і Науменко став заступником декана. Робота в університеті відкрила для нього нові можливості, так як він отримав великий досвід спілкування зі студентами, вирішуючи важливі питання і допомагаючи прийняти правильні рішення в будь-якій життєвій ситуації, навіть, якщо вона відходила від навчання.

Кандидатські дисертації і патенти

У 1988 році Олександр Миколайович захистив першу дисертацію, вона була написана на тему: «Стан мінерального обміну і методи його корекції при деяких формах хронічного риніту». Під час її написання вдалося отримати два Петента України, перший винахід — внутрішнє-раковинна лазеротрепія, друге — конхтом. В цей же період почався творчий ріст як вченого і практикуючого хірурга. Науменко надавав допомогу в лікуванні ЛОР хворих Центральної Київської лікарні, на її базі була створена кафедра НМУ оториноларингології А.А. Богомольця і ??здійснювалися екстрені чергування швидкої допомоги, яка перебувала у відділенні.

Олександр Миколайович захистив першу дисертацію, вона була написана на тему: «Стан мінерального обміну і методи його корекції при деяких формах хронічного риніту». Під час її написання вдалося отримати два Петента України, перший винахід — внутрішнє-раковинна лазеротрепія, друге — конхтом. В цей же період почався творчий ріст як вченого і практикуючого хірурга. Науменко надавав допомогу в лікуванні ЛОР хворих Центральної Київської лікарні, на її базі була створена кафедра НМУ оториноларингології А.А. Богомольця і ??здійснювалися екстрені чергування швидкої допомоги, яка перебувала у відділенні. У 2000 році Олександру Миколайовичу Науменко вдалося пройти складний конкурс, і він став доцентом кафедри оториноларингології НМУ А.А. Богомольця. Під час роботи в університеті він виконував обов’язки заступника декана факультету і займався підготовкою лікарів для Української армії. Попутно А.Н. Науменко налагоджує співпрацю з іншими українськими клініками та інститутами, що дозволило значно поліпшити якість навчання і внести нові пропозиції, які позитивно позначилися на всій освітній системі.

Олександру Миколайовичу Науменко вдалося пройти складний конкурс, і він став доцентом кафедри оториноларингології НМУ А.А. Богомольця. Під час роботи в університеті він виконував обов’язки заступника декана факультету і займався підготовкою лікарів для Української армії. Попутно А.Н. Науменко налагоджує співпрацю з іншими українськими клініками та інститутами, що дозволило значно поліпшити якість навчання і внести нові пропозиції, які позитивно позначилися на всій освітній системі. У 2002 році була написана друга дисертація: «Спонтанний та індукований патоморфоз хронічного риніту у жителів Київського регіону», завдяки цій роботі вдалося розробити нові алгоритми лікування та обстеження. У 2003 році Науменко отримав посаду професора кафедри, а в 2004 році отримав заслужене звання професора. Крім роботи на кафедрі, в 2013 році він зайняв посаду проректора в Національному Київському медичному університеті Богомольця. Без його долі не проходить жоден захід, починаючи від наукових конференцій, і закінчуючи громадськими зборами.

Наукові праці та інші методичні матеріали Олександра Миколайовича

Олександр Миколайович Науменко написав 140 наукових робіт з них: 4 монографії, 4 навчально-методичних керівництва, 2 винаходи, на які були отримані Патенти України, одна докторська дисертація, 3 кандидатських роботи, дві методичні рекомендації. Всі свої заслуги та напрацювання Олександр Миколайович безпосередньо пов’язує з інститутом, де він навчався, працював і став завідувачем кафедри. Всі студенти, інтерни, колеги, магістри, аспіранти, клінічні ординатори та інші люди цінують А.Н. Науменко і вважають його справжнім керівником, який допомагає встановити правильний напрямок і доводить справу до кінця.