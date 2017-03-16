Найміцніший матеріал на Землі продається в клубках по $20

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На Kickstarter пройшов збір коштів на випуск стрічки Brae?n . За словами творців, вона достатньо міцна, щоб витримати одну тонну навантаження, повідомляє Digital Trends.

Матеріал випускається у вигляді стрічки. Для того щоб, наприклад, скріпити розірваний ланцюг, потрібно відмотати невелику кількість стрічки і обернути нею частини, які необхідно скріпити. Далі стрічку потрібно розігріти запальничкою, феном або гарячою водою, а коли вона стане пластичною, рукою надати їй потрібну форму. Після охолодження, вийде стик з найміцнішого матеріалу на Землі.

Творці розповідають, що Brae?n став кульмінацією їх життєвого досвіду і досвіду в матеріалознавстві. Цей досвід наклався на розчарування, які часто відчувають туристи, домовласники і механіки при відсутності матеріалу для надійного зчеплення частин. В результаті був створений надміцний матеріал, який при цьому легкий, не вимагає для монтажу промислового устаткування і володіє перевагами термопластів. Цим, власне, всі подробиці про структуру нового матеріалу і обмежуються. Його хімічний склад та спосіб виробництва творці зберігають у таємниці.

При цьому вони стверджують, що для Brae?n можна знайти тисячу застосувань: від буксирування важких предметів і ремонту обладнання до виготовлення чогось нового. «Найцікавіше — дивитися, яке застосування знаходять люди для нашої технології» — говорить представник виробника диво-матеріалу Дастін Маквільямс.

Проект зібрав $75 000 на платформі Kickstarter — в 5 разів більше того, що планувалося. Клубок стрічки довжиною приблизно в 6 метрів продавався за $20, а 46-метровий — за $100.