Нова гнучка сонячна панель – на 80% легше аналогів

Доктор Зенгронг Ші, засновник китайської Suntech, відомий як Sun King, розробив нову легку, гнучку і ультратонку сонячну панель eArche. Вона на 80% легше звичайних панелей, завдяки унікальному матеріалу, з якого вона зроблена, повідомляє elektrovesti.net

Для виготовлення сонячної панелі eArche використовується композитний матеріал, аналогічний використовуваному в вікнах літаків. Товщина самого композиту — всього 2 — 3 мм, товщина всієї панелі — від 5,5 до 6 мм, вага — близько 6 кг.

Ці властивості роблять eArche дуже привабливою для використання на дахах і фасадах будинків, в тому числі і для установки на великих дахах заводів (які часто не можуть витримати вагу звичайних сонячних панелей).

За словами розробника, якщо б одна десята з 20 тис. нових будинків, які будуються в Австралії кожен рік, використовували б eArche, це дозволило б щорічно генерувати на 20 МВт сонячної енергії більше.

При цьому Ші вважає, що ідея сонячної черепиці Tesla, яку компанія представила восени, занадто важка, тверда і дорога. Бізнесмен запустив нову компанію під назвою SunMan і Energus для поширення свого винаходу.