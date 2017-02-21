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Оцінено ймовірність існування позаземного розуму

в Всесвіт 21.02.2017 115 пер.

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Американський астрофізик Брайян Лакі оцінив ймовірність існування позаземних розумних цивілізацій в частині Всесвіту, яку ми спстерігаємо.


Ґрунтуючись на оцінці ймовірності виникнення цивілізацій у відповідному для цього місці, а також використовуючи байєсовський висновок, Лакі показав, що з імовірністю 18 відсотків інопланетяни існують в спостережуваній частині Всесвіту.

В залежності від комбінації параметрів, необхідних для виникнення розумного життя, ймовірність його існування у світі коливається від 1,4 до 48 відсотків.

В якості факторів, що визначають появу цивілізації, вчений називає тип світила, масу планети і відстань між нею і зіркою, а також оцінки різноманітності генетичного матеріалу для виникнення різних форм життя.

Згідно з більш ранніми оцінками вчених, людська цивілізація унікальна в спостережуваній частині Всесвіту тільки тоді, коли ймовірність виникнення розумного життя на придатній для цього екзопланеті дорівнює десяти у мінус 22-го ступеня.

 
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