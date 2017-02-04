Земля це інопланетний зоопарк?

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Все людство, вся наша життя з її прагненнями і тривогами можуть виявитися лише метушнею не дуже розвинених істот, за якими з цікавістю стежать інопланетні вчені і любителі дикої природи.

З тих пір як в 1950 році Енріко Фермі на ланчі з колегами задався питанням: «Якщо інопланетяни існують, то де ж вони?» — вдячне людство знайшло кілька можливих рішень цього парадоксу. Одні вважають, що життя на нашій планеті якщо не унікальне, то дійсно дуже рідкісний випадок і в розвинених цивілізацій не залишається шансів зустрітися одна з одною. Інші припускають, що зустріч вже відбулася і якісь надзвичайно розумні істоти давно стежать за нами, то вивчаючи, то розважаючись. Поблажливо і зверхньо — як ми за своїми «меншими братами» де-небудь в зоопарку або в заповіднику на задвірках Галактики.

Відома формула Дрейка пропонує оцінити число позаземних цивілізацій в Галактиці, враховуючи ймовірність народження підходящої планети, появи на ній життя, еволюції розумних істот і т. д. За розрахунками, зробленими Клаудіо Макконе в 2012 році, тільки в Чумацькому Шляху різнопланетних цивілізацій може бути більше 11 000. Якщо вони розподілені по Галактиці більш або менш рівномірно, то від найближчих сусідів нас може відділяти всього близько 2600 світлових років. Але тоді…

Де вони всі?

Статтю з таким підзаголовком у 1973 році опублікував радіоастроном з Массачусетського технологічного інституту Джон Болл. «Цивілізація, яка випередила людей у технічному розвитку на кілька епох, з нашої точки зору буде практично всемогутньою і всезнаючою», — писав учений, порівнюючи наші можливості поки з мурашиними. За його словами, ми можемо не усвідомлювати існування позаземного розуму, як мурахи на Манхеттені можуть бути не в курсі існування нашої цивілізації: це усвідомлення просто знаходиться за межами їх інтелектуальних можливостей.

Така надцивілізація, міркував Болл, повинна бути «гуманною», інакше, володіючи можливостями знищити нас так само легко, як ми тиснемо мурашок на асфальті, вони б напевно вже це зробили. Саме наша поява, враховуючи «всезнаючі» здібності інопланетян, навряд чи залишилася непоміченою. Перешкодити ми їм ніяк не можемо, адже ми досі не змогли навіть заснувати колонію хоча б на Марсі. Ми для них — як для нас інші примати. Нас можна просто ігнорувати, а можна оберігати — і вивчати.

Міжгалактична угода

Вік Землі становить близько 4,5 млрд років, вік Чумацького Шляху — приблизно 13 млрд. Це дає більш ніж достатньо часу на те, щоб в Галактиці — якщо життя дійсно поширене на планетах і навіть на великих супутниках — з’явилися розумні істоти. Розвиток самої цивілізації повний ризиків, але зате не вимагає довгого часу.

«Сто років тому ми не могли послати сигнал до сусідньої зірки, сьогодні ми це можемо, — додає Болл. — Інопланетна цивілізація всього на тисячу років старша нашої зможе використовувати технології міжзоряних комунікацій… якими ми, люди, поки не володіємо». Їм залишається тільки зв’язатися один з одним і прийти до угоди про охорону дикої фауни на зразок нас. Щось на кшталт Програми ООН по навколишньому середовищу — Міжгалактичної угоди, яка їм напевно по силам.

Такі розрахунки в 2016 році провів Дункан Форган, астрофізик з британського Університету Сент-Ендрюс, запропонувавши математичну модель галактичних комунікацій. Для того щоб міжцивілізаційна мережа могла працювати, її учасники повинні, по-перше, існувати довше, ніж сигнал на швидкості світла проходить до сусідів і назад. По-друге, вони повинні населяти відповідні області Чумацького Шляху, на безпечній відстані від активного ядра Галактики — десь від 6 до 10 кілопарсеків від центру (ми знаходимося в 8 кілопарсеках). В межах цього регіону цивілізації в моделі Форгана виникають рівномірно, у випадкових зірках, і гинуть через той чи інший час. Якщо цивілізація досягає контакту з більш розвиненою, вона стає частиною її «глобального світу».

Розрахунки показали, що спочатку такі зв’язки з’являються досить повільно, проте з часом ймовірність контакту швидко наростає. Якщо в Галактиці є хоча б півтисячі планет, населених високорозвиненими розумними істотами, то досить скоро вони утворюють кілька окремих груп, при цьому можуть спілкуватися один з одним. Лише якщо середній термін їх життя становить багато мільйонів років, з’являється єдине співтовариство, наприклад Об’єднана галактична республіка.

В Галактичну імперію Форган не дуже вірить: «Якщо цивілізаційні угруповання входять у контакт, швидше за все, у кожної з них свій світогляд, свої відмінні погляди на Всесвіт, — вважає вчений, — свої погляди на права і обов’язки розумних істот і їх інституцій». Залишається сподіватися, що «наші господарі» цінують життя і права своїх молодших побратимів хоча б так само, як це робимо ми.

Ми докладаємо чимало зусиль, щоб зберегти зникаючі види, але тримаємо ситуацію під контролем і не випускаємо диких тварин за межі відведених їм ареалів. Незважаючи на всі «права», вони надто непередбачувані і небезпечні, щоб жити пліч-о-пліч з нами. Мабуть, і нас хтось тримає в зоопарку «Земля» силою, принаймні до тих пір, поки ми не станемо розумними по-справжньому. Вплив розвиненої цивілізації могло б залишатися цілком непомітним, проявляючись випадковим вибухом ракети, то раптовою нездатністю політиків домовитися. Інакше чому ми досі не можемо заснувати колонію хоча б на Марсі?