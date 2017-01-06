Офіційно презентований LG Stylus 3

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Про фаблет під назвою Stylos 3 в інтернет-мережі давно говорять. Однак точної дати дебюту досі компанія не називала. І тепер стало зрозуміло чому. Бренд LG готував офіційний реліз своєї свіжої розробки ексклюзивно для тематичної щорічної виставки електроніки, яка стартувала в Лас-Вегасі під назвою CES-2017. Саме там днями компанія презентувала лінійку ґаджетів, в яку увійшли 2 девайса Stylus3 і Stylus3 Plus. Однак технічні характеристики смартфона версії Plus поки залишаються в таємниці. Тоді як про його старшого побратима відомо багато.

Нова модель від LG отримала 13Мп основну і 8 Мп фронтальну камери. Всередині апарату встановлений чіпсет виробництва MediaTek типу МТ 6750. Управління буде відбуватися під керівництвом програмної платформи Android 7.0 Nougat. А діагональ екрану досягне позначки 5,7 дюйма і зможе похвалитися HD роздільною здатністю.

Виробник заявляє про підтримку LTE мереж, бездротових модулів зв’язку, FM радіо і комплектації стилусом. Автономність апарату гарантується акумуляторною батареєю ємністю 3200 мА/год. Про стартову вартість поки нічого не сказано.

Натхнення: mobnovelty.ru