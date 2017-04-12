Паразити процвітають через зміни клімату

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Чиновники від охорони здоров’я на Гаваях просять жителів і туристів не торкатися до равликів або слимаків голими руками. На американському архіпелазі почастішали випадки зараження смертельною паразитарною інфекцією — щурячим легеневим хробаком. Експерти звинувачують в раптовому поширенні паразита зміну клімату.



За останні два десятиліття відбулося всього два зараження щурячим легеневим черв’яком на Гаваях. Але за останні три місяці один за одним було зареєстровано 6 випадків інфікування. Також зараження відбулися в Каліфорнії, Алабамі, Луїзіані та Флориді.

Перший відомий випадок захворювання був зафіксований в Тайвані в 1944 році, але за кілька десятиліть хробак поширився в США разом з пацюками на вантажних кораблях.

Щурячий легеневий черв’як — паразитарна нематода, яка починає своє життя в легенях, крові і мозку щура. Коли пацюки випорожнюються, личинки хробака потрапляють до інших тварин — равликів, слимаків та прісноводних креветок. Люди можуть з’їсти інфіковану тварину або продукти, приготовлені з неї.

Гавайці охоплені параноєю і обводять свої двори лініями із засобів для знищення слимаків. А для регіону, який процвітає завдяки туризму, боязнь місцевої їжі може обернутися економічними жахом. Серйозність захворювання може змінюватись, лікування інфекції немає, і діагностувати її дуже складно.

Випадки інфікування щурячим легеневим хробаком зареєстровані в 30 країнах. Чиновники схвильовані тим, що інфекція з’являється в областях, де раніше була неможлива через кліматичні умови, наприклад, в Оклахомі. Вчені побоюються, що це ще один наслідок зміни клімату.