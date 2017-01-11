Полярні шапки Марса (фото)

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Точнісінько як наша власна планета Земля, Марс також має південну і північну полярні шапки. Мова йде про крижані шапки в яких зосереджений не тільки водяний лід, але й тонкий шар сухого льоду, який покриває полярні шапки наче ковдрою.

Заморожений CO2, також відомий як «сухий лід», збільшується і зменшується в товщині залежно від зміни сезонів на Марсі. Довгий час для вчених була великою загадкою характеристика вуглекислого газу, який знаходиться нижче найдавніших шарів льоду. Проте в 2006 році, коли Марсіанський розвідувальний Апарат MRO прибув на орбіту Червоної Планети, ситуація трохи змінилася в кращу сторону.

На борту цього супутника перебував науковий інструмент SHARAD. Це радар, який допомагав вченим місії визначати, що знаходиться на і під поверхнею Марса. Зробивши понад 2000 орбіт навколо марсіанських полюсів, космічний апарат MRO зібрав достатньо даних для побудови тривимірної моделі крижаних верств в цих областях Червоної Планети. Потім на допомогу MRO прийшов космічний апарат » Марс-Експрес, який також вніс величезний внесок у дослідження полярних шапок планети. Маючи всю цю інформацію, вчені сподіваються простежити, як змінювався клімат на Марсі протягом останніх мільйонів.