Потенціал людини дозволяє жити до 500 років

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Біологічний потенціал людини дозволяє досягати віку 500 років. Про це заявив президент венчурного інвестиційного підрозділу корпорації Google — Google Ventures Білл Меріс.



«Я вважаю, що проривні досягнення в медицині та розвиток біомеханіки дасть можливість людині досягати віку 500 років», — зауважив Меріс.

Він повідомив, що зараз Google інвестує в компанії-стартапи, які займаються дослідженнями в області генетики і діагностики захворювань, включаючи ракові. «Ми маємо інструменти в області дослідження життя, які дозволяють реалізувати найсміливіші плани», — підкреслив він.

Білл Меріс вивчав нейробіологію в американському Університеті Дьюка. В останні роки він працює над проектами по продовженню терміну життя людини. Нинішній підхід Google полягає в тому, що сучасна людина здатна за рахунок правильного способу життя досягти віку в 120 років. Однак потім їй знадобиться допомога з боку нового покоління машин для того, щоб продовжити практично до нескінченності своє життя.

На міжнародному конгресі «Глобальне майбутнє 2045», що відбулося в минулому році в Нью-Йорку, відомий американський футуролог і винахідник Реймонд Курцвейл заявив, що через 30 років людство навчиться забезпечувати собі практично необмежене життя за рахунок створення сумісних з людським організмом нових біологічних машин.

На думку Курцвейла, розвиток комп’ютерної технології і нейробіології дозволить назавжди зберегти роботу мозку окремої людини. При цьому прогрес в інших галузях медицини дасть можливість міняти в організмі «, частини, що відслужили свій термін».