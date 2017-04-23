Проблема космічного сміття загострюється

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Вчені цього тижня забили тривогу у зв’язку з погіршенням ситуації з космічним сміттям, яке знаходяться на орбіті і становить проблему для космічних місій – уламки, що накопичуються за шість десятиліть освоєння людиною космосу.



Менш ніж за чверть століття кількість фрагментів, що знаходяться на орбіті та мають досить великі розміри, щоб зруйнувати космічний корабель, більш ніж подвоїлася, було повідомлено на конференції, що відбулася в Німеччині.

І згідно з оцінками тепер кількість крихітних об’єктів, які можуть пошкодити космічному апарату в разі зіткнення, однак заледве піддаються виявленню становить приблизно 150 мільйонів.

«Ми висловлюємо дуже серйозну заклопотаність», — сказав операційний директор Європейського космічного агентства Рольф Денсінг (Rolf Densing), який закликає на міжнародному рівні об’єднати зусилля для боротьби з цією проблемою.

Рухаючись зі швидкістю до 28000 кілометрів на годину, навіть невеликого об’єкта при зіткненні буде достатньо для пошкодження супутника або іншого створеного людиною космічного апарату.

Сьогодні в космосі згідно з доповідями учасників цієї конференції знаходиться приблизно 5000 об’єктів розмірами більше 1 метра і приблизно 20000 об’єктів розмірами понад 10 сантиметрів. Крім того, на орбіті знаходиться близько 750000 «літаючих куль», розміри яких становлять близько одного сантиметра. Об’єктів розмірами менш одного міліметра згідно з оцінками, проведеними у відповідності з наявними у вчених НАСА комп’ютерними моделями, на орбіті майже 150 мільйонів.