Птахи відлітають з метою пошуку вічної весни

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Орнітологи встановили, що птахи покидають свої звичні місця проживання заради пошуку вічної весни. Такий висновок був зроблений після вивчення особливостей міграції пернатих.

Дослідники з Данії вивчили маршрут сімейства сорокопуд-жуланів. Для вивчення використовували міні-геолокатори, які прикріпили до п’ятдесяти пернатих. У результаті вчені з подивом виявили, що птахи не стали летіти на постійну зимівлю до Африки, а замість цього збільшили свій шлях: кілька разів вони зупинялися в різних районах.

Місця, в яких робили свій «привал» жулани, мали велику концентрацію комах. Подібна кількість останніх є характеристикою весняного періоду року. На підставі цього фахівці зробили висновок, що птахи беруть до уваги кліматичні зміни, а тому прагнуть відшукати місця з «хронічною весною».