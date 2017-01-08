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Птахи відлітають з метою пошуку вічної весни

в Земля 08.01.2017 15 пер.

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Орнітологи встановили, що птахи покидають свої звичні місця проживання заради пошуку вічної весни. Такий висновок був зроблений після вивчення особливостей міграції пернатих.

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Дослідники з Данії вивчили маршрут сімейства сорокопуд-жуланів. Для вивчення використовували міні-геолокатори, які прикріпили до п’ятдесяти пернатих. У результаті вчені з подивом виявили, що птахи не стали летіти на постійну зимівлю до Африки, а замість цього збільшили свій шлях: кілька разів вони зупинялися в різних районах.

Місця, в яких робили свій «привал» жулани, мали велику концентрацію комах. Подібна кількість останніх є характеристикою весняного періоду року. На підставі цього фахівці зробили висновок, що птахи беруть до уваги кліматичні зміни, а тому прагнуть відшукати місця з «хронічною весною».

 
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