12 найнебезпечніших супербактерій (фото+відео)

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Ви могли ніколи не чути про такі мікроорганізми як акінетобактерія Баумана, синьогнійна паличка, або ентеробактерії. Але ці три вбивці очолили офіційний список бактерій, для яких вкрай необхідні нові ліки. Він був складений Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та містить 12 бактерій і бактеріальних родів. Причому назви з топ-3 входять в критично небезпечну категорію.

Рейтинг найнебезпечніших супербактерій не призначений для того, щоб налякати людей. Це сигнал для дослідників і фармацевтичних компаній про те, якими мають бути їх пріоритети.

Ось як виглядає повна добірка стійких до антибіотиків мікроорганізмів, ранжованих за пріоритетом важливості від середнього до критичного.

12. Пневмококи

Стійкість: до пеніциліну

Ці бактерії можуть стати причиною багатьох видів захворювань, у тому числі: пневмонії (запалення легенів), інфекцій вуха і пазух, менінгіту (інфекції оболонок головного та спинного мозку), і карбункула (зараження крові). Пневмококові бактерії поширюються через кашель, чхання і тісний контакт з інфікованою людиною.

11. Гемофільна паличка

Стійкість: до ампіциліну

Ці мікроорганізми можуть викликати інфекції у людей різного віку, починаючи від легких, таких як інфекції вуха, до важких, такі як інфекції кровотоку.

10. Шигели

Стійкість: до фторхинолону

Ця група бактерій викликає захворювання під назвою шигельоз. Більшість хворих шигельозом скаржаться на пронос, лихоманку і спазми шлунка. Дизентерія зазвичай триває від 5 до 7 днів. Уникнути цього захворювання можна за допомогою частого і ретельного миття рук з милом та дотримання правил гігієни.

9. Ентерококи феціум

Стійкість: до ванкоміцину

Ентерококи є частиною нормальної кишкової флори у великої кількості ссавців, і в даний час ці мікроби використовуються в якості індикаторів забруднення фекаліями води і харчових продуктів. Ці організми вважаються однією з основних причин внутрішньолікарняних та інфекційних захворювань через здатності вижити у навколишньому середовищі та їх внутрішній стійкості до протимікробних препаратів. Часто викликають інфекції сечостатевих органів.

8. Золотистий стафілокок

Стійкість: до метициліну, нейтральний і стійкий до ванкоміцину

Цей патоген викликає широкий спектр клінічних інфекцій. Це провідна причина інфекційного ендокардиту, а також шкірних і плевролегеневих інфекцій.

7. Хелікобактер пілорі

Стійкість: до кларитроміцину

У 2005 році було доведено зв’язок між цією бактерією і виникненням виразки шлунка і кишечника. Цей мікроорганізм, розміром у 3 мкм, єдиний зі своїх «побратимів» здатний виживати і розмножуватися в кислому середовищі шлункового соку.

6. Кампілобактери

Стійкість до фторхинолону

На шостому місці в рейтингу найнебезпечніших бактерій, стійких до антибіотиків, знаходяться мікроорганізми з роду Campylobacter. Вони викликають кампілобактеріоз — інфекційне захворювання, що супроводжується діареєю, спазмами, болями в животі і лихоманкою. Діарея може бути кривавою і «доповнюватися» нудотою і блювотою. Хвороба зазвичай триває близько тижня.

5. Сальмонела

Стійкість: до фторхинолону

У людей, інфікованих сальмонелою, розвивається діарея, лихоманка, біль в животі від 12 до 72 годин після зараження. Більшість людей одужують без лікування через 4-7 днів. Проте у деяких хворих діарея може бути настільки сильною, що їх доводиться госпіталізувати.

4. Гонококи

Стійкість: до фторхинолону і цефалоспорину

Саме цим бактеріям слід «дякувати» тим, у кого виникла гонорея. Ну і ще сексуального партнера, так як гонорея передається в основному статевим шляхом (інший шлях передачі — через особисті речі).

3. Акінетобактерія Баумана

Стійкість: до карбапенемів

Acinetobacter baumannii — найважливіший представник роду Acinetobacter — є одним з найбільш небезпечних патогенів для закладів охорони здоров’я у всьому світі. Він має здатність швидко набувати стійкість до антибіотиків, що робить його однією з найважливіших супербактерій, які несуть загрозу нинішній антибіотичній ері. Найпоширенішою інфекцією, викликаної цим мікробом, є госпітальна пневмонія.

2. Синьогнійна паличка

Стійкість: до карбапенемів

Патоген, що вражає пацієнтів зі слабким імунітетом. Синьогнійна паличка відома як основна причина захворюваності та смертності у пацієнтів з муковісцидозом і як одна з провідних причин внутрішньолікарняних інфекцій

1. Ентеробактерії, в тому числі клебсієла, кишкова паличка, серрации і протеус

Стійкість: до карбапенемів та штамам, продукуючим бета-лактамази розширеного спектра дії

Як і попередні два учасника списку найнебезпечніших бактерій сучасності ентеробактерії відносяться до грамнегативних бактерій, стійких до багатьох лікарських препаратів. Вони не дуже поширені, але викликають серйозні, часто смертельні інфекції, особливо у людей з ослабленим імунітетом, наприклад, внаслідок хіміотерапії або трансплантації органів. Найбільш небезпечні штами нещодавно набули стійкість до класу антибіотиків під назвою «карбапенеми». Це були єдині ліки, які раніше ефективно вбивали ентеробактерії, синьогнійну паличку і акінетобактерію Баумана.

Один патоген, зі стійкістю до антибіотиків, не увійшов до збірки ВООЗ. Мова йде про мікобактерії туберкульозу. Проблема туберкульозу з лікарською стійкістю добре відома, а мета рейтингу ВООЗ полягала в тому, щоб акцентувати увагу на загрози, які ще не отримали широкого визнання.

Натхнення: basetop.ru