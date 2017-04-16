Розроблено пристрій, який отримує воду із сухого повітря

Унікальний водяний комбайн, який використовує тільки сонячне світло, здатний добути кілька літрів води з повітря в умовах зниженої вологості 20 відсотків, розроблений інженерами Массачусетського технологічного інституту.

Пристрій, що працює на сонячних батареях, використовує для видобутку води спеціальний матеріал — метал-органічні каркаси або MOF.

«Це великий прорив у проблемі збору води з повітря при низькій вологості,» — говорить автор розробки Омар Яги.

В ході випробувань прототип пристрою в умовах вологості 20-30 відсотків, зміг отримати 2,8 літра води з повітря протягом 12-годинного періоду, використовуючи один кілограм MOF.

Метал-органічні структури були винайдені більше 20 років тому і поєднують в собі метали, такі як магній або алюміній, з органічними молекулами, що дозволяє створити жорсткі, пористі структури, які ідеально підходять для зберігання газів і рідин. З того часу більш ніж 20 000 різних MOFs були створені дослідниками по всьому світу. Деякі використовують такі хімічні речовини, як водень або метан, для зберігання природного газу для палива вантажних автомобілів. Цистерни заповнені MOF, здатні зберігати в три рази більше метану, ніж може бути накачане під тиском в порожній бак.

«Ця робота пропонує новий спосіб отримувати воду з повітря невисокої відносної вологості з набагато більш низьким енергоспоживанням, в порівнянні з іншими існуючими технологіями,» -говорить учений.

Творці водяного комбайна мають намір поліпшити матеріал, щоб він міг поглинати більше води і став більш ефективним при більш високих чи низьких рівнях вологості.