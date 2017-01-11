Rzeczpospolita: проросійські елементи не зупинять війська США на шляху до Польщі

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В 70-е і 80-і роки масові протести, які проводилися одночасно з блокадою американських військових баз у Німеччині, організували так звані антивоєнні об’єднання. Справа доходила до бійок, поліції доводилося втручатися. Інформацію про протести підхоплювали комуністичні ЗМІ, що викривали «американський імперіалізм».

Сьогодні відомо, що деякі активні так звані мирні організації, перебували під контролем радянських спецслужб. Вони перестали діяти разом з розпадом СРСР, пише у виданні Rzeczpospolita польський журналіст Марек Козубаль. Вже кілька днів у Польщі повітряним шляхом перекидаються американські військові, а через німецький кордон в’їжджає важка техніка, серед іншого танки. Це форпост танкової бригади, яку розмістять на заході країни. Її присутність у Польщі є наслідком домовленостей саміту НАТО у Варшаві.

Східний фланг альянсу зміцнюється через агресивні дій Росії на сході України, а також у Балтійському морі, нагадує автор. «Може скластися враження, що ми маємо справу з дежавю», – підкреслює журналіст. На сайті партії «Зміна» можна прочитати, що «з волі уряду ПІС» Польща втрачає рештки суверенітету. «Американські війська захопили річ Посполиту без пострілу, достатньо було зради еліти».

У свою чергу, польське націоналістичне об’єднання «Табір Великої Польщі» створення баз НАТО порівнює із завоюванням Польщі орденом хрестоносців. «У підземних поверхах стратеги Пентагону США майже як круп’є на рулетці пересувають прапори своїх корпусів на чергові території. На цей раз в річ Посполиту», — читаю я такий текст, майже без змін взятий з масових продуктів комуністичної пропаганди давніх років», зазначає Козубаль. Підтакує, звичайно ж, російське польськоязичне Radio Sputnik.

Віце-голова проросійської партії «Зміна» Ярослав Аугустиняк називає американських солдатів окупантами. «Ми добре знаємо, що ця армія вже багато років не вигравала жодної війни, а її хоробрі солдати частіше гинуть від передозування наркотиків, боротьби з міським населенням або нещасних випадків, що відбулися під впливом наркотиків або алкоголю, ніж в боротьбі з так званим ворогом», — говорить Аугустиняк. «Чи є шанси на успіх у антиамериканської риторики? Ні, тому що за цим стоїть політичний планктон, тобто організації, які не мають ніякого впливу на суспільне життя», — пояснює Козубаль.

Протести проти американської присутності в Польщі організують явно проросійські елементи, зосереджені навколо партії «Зміна». Треба пам’ятати, що її лідер Матеуш Піскорські знаходиться під арештом за звинуваченням у співпраці з іноземними спецслужбами. Проти присутності американської армії виступають також вкрай націоналістичні кола, яких виділяє антиукраїнська і антисемітська отрута . У день офіційного привітання американських військових на кордоні з Німеччиною в найближчу суботу пацифістська ініціатива «Стоп війні!» організовує пікет біля посольства США у Варшаві.

«Я нагадаю, що голосно заявлена цією організацією демонстрація під час саміту НАТО у Варшаві зібрала лише кілька сотень людей», — підкреслює журналіст. «Чому російський варіант у нас не має шансів?» — задається питанням автор. А тому, що у росіян давно не було такого поганого рейтингу в Польщі, як зараз. Результати опитувань, опубліковані в 2016 році Центром дослідження громадської думки (CBOS), говорять про те, що найбільше негативних думок поляки висловили щодо циган, арабів, а також росіян. На відміну від американців, яких поляки люблять і ставляться до них з такою ж симпатією, як до іспанців чи угорців, пояснює журналіст. Немає сумнівів у тому, що до сьогоднішнього дня поляки відчувають наслідки півстолітньої присутності радянських військ, метою якого було збереження вассально-комуністичної держави. А в школах дітям говорять про обман з боку Рад, які в 1939 році анексували Східну Польщу (чи Західну Галичину? — прим. ред.), — і це правильно. А також про подальші репресії, засланнях, грабунки і насильство, які супроводжували перехід Червоної армії через територію Польщі на рубежі 1944 і 1945 років, резюмує Марек Козубаль у виданні Rzeczpospolita.

Натхнення: inosmi.info