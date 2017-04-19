Штучні вітаміни смертельно небезпечні

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На думку вчених з Данії, штучні вітаміни і харчові добавки не тільки не приносять користь людському організму, але і є загрозою для нього.



Прийом таких препаратів, на думку фахівців, не викликає збільшення концентрації корисних мікроелементів, а призводить до накопичення в тілі людини синтетичних речовин.

Наслідком цього пізніше можуть стати внутрішні отруєння, здатні викликати висип або блювоту. Фахівці вважають, що любителі зміцнювати здоров’я штучними вітамінами можуть прожити менше тих, хто віддає перевагу свіжим овочам та фруктам.