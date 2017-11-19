Собаки можуть допомогти людині прожити довше

Шведські вчені з Університету Упсали вважають, що собаки здатні знизити ймовірність ранньої смерті людини. При цьому вихованці можуть стати відмінними друзями по життю для самотніх людей.

В одному з профільних видань з’явилася стаття, в якій вчені повідомляють, що собаки можуть стати відмінною протидією передчасної смерті. Подібні висновки фахівці зробили на підставі дослідження медичних даних піддослідних, вік яких знаходився в межах 40-80 років.

Внаслідок вивчення інформації про випробовуваних, з’ясувалося, що в контрольній групі, де люди мають собак, рівень смертності впав на 33%. Також наголошується, що собаки можуть стати набагато кориснішим поповненням сім’ї. Вся причина ховається в значенні вихованців для людей, оскільки вони є своєрідним оплотом для людей, які не мають близьких родичів. Про це розповів Мен Мубанг.

Цікаво, що власники мисливських порід собак мають більш низький відсоток передчасної смертності. За словами фахівців, такі показники можна пояснити високою активністю цих тварин. Вся справа в тому, що кожен день собакам-мисливцям необхідно влаштовувати кілька прогулянок, що змушує людей більше рухатися.