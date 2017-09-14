Спалахи на Сонці можуть призвести до економічної катастрофи

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Журнал Space Weather цього тижня опублікував реалістичний звіт. З чотирьох сценаріїв, що розглядають економічний вплив від бур на Сонці, найм’якший передбачає щоденні втрати економіки США в розмірі $6,2 млрд, або 15% щоденного доходу. В гіршому випадку втрати можуть досягти $41,5 млрд.



Так що може до цього призвести? Щось на зразок величезного вибуху на Сонці, схожого на «тисячі ядерних бомб, що вибухнули одночасно», те, що відбулося 10 березня 1989 р., за даними НАСА. В результаті вибуху утворилася величезна хмара з сонячної плазми, яка мчала до землі зі швидкістю мільйона миль в годину. Коли вона досягла Канади, вся енергосистема Квебеку вийшла з ладу, внаслідок чого 6 млн осіб залишалися без електроживлення протягом 9 годин.

Щорічна оцінка Всесвітнього економічного форуму глобальних ризиків, опублікована минулого тижня, характеризує екстремальні погодні явища як найбільш ймовірний ризик для всього світу і другим за впливом ризик після детонаційної зброї масового ураження.

За даними національних центрів екологічної інформації, погодні катастрофи обійшлися економіці США в $46 млрд у минулому році, а поряд з подіями, які коштували $17 млрд, це зробило 2016 р. другим найдорожчим роком з 1980 р. Найбільшої шкоди завдали повені, включаючи ураган «Метью» і серпнева повінь в Луїзіані. Кожна з подій заподіяла шкоду у розмірі $10 млрд.

Тим не менш бурі на Сонці можуть призвести до економічної катастрофи. Системи GPS, супутникові служби та системи електронного зв’язку знаходяться під загрозою через сонячні спалахи, відомі як викиди корональної маси.

Але найбільш уразливими активами планети вважаються національні енергетичні мережі, так як є ризик того, що стрибки напруги перевантажать трансформатори – дороге обладнання, яке досить важко замінити. Зміни магнітного поля Землі виводять з ладу великі високовольтні трансформатори, для збирання і транспортування яких потрібно не менше п’яти місяців.

Дослідження, опубліковані в минулому місяці Кембриджським центром з вивчення ризиків, припускають, що бурі на Сонці можуть призвести до втрат від $140 млрд до $613 млрд у світовій економіці за п’ять років, залежно від тяжкості наслідків. Світ без електроживлення на тлі трансформаторів, що вийшли з ладу, поринув би в економічний застій.

Такі високоцінні активи непросто забезпечити і замінити в короткостроковій перспективі. Простий цих критично важливих активів може викликати системні збої, що призведе до каскадної відмови в електроенергетичній системі і потім відіб’ється на всій інфраструктурі, зв’язаної з цим: транспорт, цифровим зв’язком і наших життєво важливих систем охорони здоров’я.

На цьому тижні журнал Space Journal основну увагу приділив можливим наслідкам після бур на Сонці:



Не можна запобігти чи придушити спалахи на Сонці. Але можна збільшити фінансування систем раннього попередження, таких як Центр прогнозування космічної погоди в Боулдері, штат Колорадо.

Метеорологічне бюро Великобританії відкрило власний центр прогнозів космічної погоди у 2014 р., отримавши додаткові гроші від уряду. У листопаді Європа завершила програму з координації збору даних з майже 20 установ для поліпшення якості складених прогнозів.

Можна також запустити більше супутників, спеціально призначених для спостереження за бурями на Сонці. Минулого місяця міністри європейських країн погодилися фінансувати етап проектування пропозиції в розмірі $478 млн, для того щоб налаштувати супутник на спалахи на Сонці в додаток до вже висланого на орбіту космічного обладнання. Однак космічний корабель не вилетить до 2023 р.