Страх і гнів підвищують апетит, а смуток – знижує

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Вчені з університету Зальцбурга спільно з колегами з університету Люксембургу запустили проект, метою якого є вивчення зв’язку між настроєм і нездоровою харчовою поведінкою. Цей проект, який фінансує Австрійський науковий фонд FWF, отримав назву «Emo Eat».

В ході еволюції людське тіло чудово пристосувалася до життя мисливця-збирача – ще в ті часи, коли дістати їжу було важко. Зараз, коли в будь-який момент можна перекусити чим-небудь висококалорійним, сила волі людини постійно піддається перевіркам на міцність. Раніше вчені вже виявили, що емоційне переїдання швидше характерно для людей із зайвою вагою, але як саме емоції впливають на кількість вживаної їжі – до цього моменту відомо не було.

Наукові співробітники порівнювали дві групи жінок – здорових і хворих булімією. Чоловіки в дослідженні не брали, так як розлади харчової поведінки набагато частіше діагностують у жінок. Щоб розмежувати стандарти свідомої і емоційної харчової поведінки, команда вчених використовувала комбінацію з теорій навчання, експериментів в лабораторних умовах, а також вивчила щоденники харчування, які учасниці вели в додатку для смартфона. Провідний дослідник Йенс Блекерт розповів, що він і його колеги сфокусувалися на вживанні їжі, не пов’язаної з голодом. Він додав, що вони працювали над виявленням зв’язків між емоціями і їжею, які виражалися в підвищеному апетиті.

В більшості своїй жінки заявили, що їли більше звичайного, коли відчували себе сумними. Гнів або тривога, навпаки, знижували апетит – це було відомо і раніше, дослідження показали, що гормон стресу кортизол пригнічує відчуття голоду. Щастя на харчову поведінку не впливало зовсім. Вчені задумалися – що ж стоїть за бажанням поїсти в хвилини смутку? Швидше за все, пояснив Йенс Блекерт, причина в психологічних механізмах і придбаній поведінці. Переїдання часто пов’язане з емоціями, і на цьому заснований один із способів лікування харчових розладів – лікарі аналізують ситуації, в яких пацієнт переїдає, і пропонують більш здорові шляху винагороди – наприклад, замінити їжу приємним спілкуванням.

Фахівці провели експеримент, для якого спершу розділили здорових учасниць на групи по параметру того, як їх емоційність впливає на харчову поведінку. Всього груп було три – високоемоційні гурмани, неемоційні їдці, третя група була медіанною. На першому етапі за допомогою додатка для смартфона всі жінки, які не страждали булімією, заповнили щоденник харчування, повідомляючи про всі випадки ненормальної харчової поведінки або ситуаціях, коли емоційний фон був надто насиченим. Таким чином відбувся розподіл по групах.

Потім всіх учасниць попросили пригадати негативні епізоди минулого тижня – в основному це були соціальні контакти, наприклад, спори з молодою людиною по Skype. Після цього їм показали зображення різних страв для швидкого перекусу і записали за допомогою електроенцефалографії, які регіони мозку активізувалися в цей момент. Зазвичай знімки їжі «включають» області мозку, відповідальні за нагороду, або зорову кору. У разі харчової поведінки, спровокованої емоціями, активними були лобні частки. Можливо, в майбутньому на основі цих висновків буде розроблена нова терапія.