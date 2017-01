Times: Лондон попереджав США про російських хакерів ще в 2015 році

(Оцініть статтю!)

Британська розвідка однієї з перших забила тривогу про російські кібератаки на сервер національного комітету Демократичної партії США, пише газета The Times з посиланням на американські ЗМІ.

Анонімне джерело повідомило газеті The New York Times, що британські спецслужби ще в 2015 році були обізнані про злом сервера Нацкомітету, і у американської розвідки тоді ж могла б бути ця інформація. Незрозуміло, згадувалася роль британської розвідки на брифінгу, який провели для обраного президента Трампа, зазначає The Times.

Здатність британської розвідки помітити злом визнали важливою, так як їй вдалося показати, що розвіддані по нацкомітету якимось чином — чи то з допомогою конкретних людей або через перехоплення телефонних переговорів — просочилися за межі Сполучених Штатів. Обраний президент звинуватив розвідувальні відомства США в політичному «полюванні на відьом» проти нього, але наполягає, що з величезною повагою ставиться до їх роботи, нагадує британська газета.

Натхнення: inosmi.info