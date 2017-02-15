Цікаві факти про дощ

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Дощ невід’ємна частина погоди на нашій планеті. Десь на нього моляться, а десь його проклинають все залежить від країни і від того, що цей дощ з собою несе. У посушливих землях вода з неба добра новина, а в дощових краях дощ ненависний всім місцевим жителям. Як би там не було, вдіяти з ним нічого не можна якщо вже почався дощ, залишається тільки терпляче чекати, коли він закінчиться.

Найсухішим місцем на планеті по праву вважаються Сухі долина в Антарктиді там не було опадів вже мільйони років.

Найбільш дощове місце на планеті гора Вайелеале, США, штат Гаваї.

Діаметр великої дощової краплі може становити до 6-7 міліметрів. Більші краплі не долітають до землі, розлітаючись на дрібніші ще в повітрі, незалежно від того, наскільки сильний дощ.

Після ураганів іноді йде дощ зі змій, жаб і інших істот, якщо ураган підніме в повітря неабияку їх кількість. Таке траплялося, і випадки ці офіційно задокументовані.

Веселку можна побачити тільки під час дощу.

За літописами, в 1209 році на заході сучасної Європи дощ йшов, не припиняючись, близько двох з половиною місяців з двадцятого травня по дев’яте серпня.

Дощі є не тільки на Землі. Приміром, на Титані вони теж бувають, тільки складаються вони там не з води, а з рідкого метану.

Дощу зобов’язана своїм винаходом гра дартс. Лучники, яким дощ зірвав змагання, від нудьги відправилися в харчевню, де і стали тренуватися в метанні коротких дротиків в мішень.

Нідерланди і Бельгія вважаються одними з найбільш дощових країн як в Європі, так і в світі в цілому.

У Таїланді дощі майже ніколи не йдуть днем, тільки вночі.

Найбільш дощовий населений пункт в світі місто Черапунджі в Індії.