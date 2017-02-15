Цікаві факти про дощ

Дощ невід’ємна частина погоди на нашій планеті. Десь на нього моляться, а десь його проклинають все залежить від країни і від того, що цей дощ з собою несе. У посушливих землях вода з неба добра новина, а в дощових краях дощ ненависний всім місцевим жителям. Як би там не було, вдіяти з ним нічого не можна якщо вже почався дощ, залишається тільки терпляче чекати, коли він закінчиться.
- Найсухішим місцем на планеті по праву вважаються Сухі долина в Антарктиді там не було опадів вже мільйони років.
- Найбільш дощове місце на планеті гора Вайелеале, США, штат Гаваї.
- Діаметр великої дощової краплі може становити до 6-7 міліметрів. Більші краплі не долітають до землі, розлітаючись на дрібніші ще в повітрі, незалежно від того, наскільки сильний дощ.
- Після ураганів іноді йде дощ зі змій, жаб і інших істот, якщо ураган підніме в повітря неабияку їх кількість. Таке траплялося, і випадки ці офіційно задокументовані.
- Веселку можна побачити тільки під час дощу.
- За літописами, в 1209 році на заході сучасної Європи дощ йшов, не припиняючись, близько двох з половиною місяців з двадцятого травня по дев’яте серпня.
- Дощі є не тільки на Землі. Приміром, на Титані вони теж бувають, тільки складаються вони там не з води, а з рідкого метану.
- Дощу зобов’язана своїм винаходом гра дартс. Лучники, яким дощ зірвав змагання, від нудьги відправилися в харчевню, де і стали тренуватися в метанні коротких дротиків в мішень.
- Нідерланди і Бельгія вважаються одними з найбільш дощових країн як в Європі, так і в світі в цілому.
- У Таїланді дощі майже ніколи не йдуть днем, тільки вночі.
- Найбільш дощовий населений пункт в світі місто Черапунджі в Індії.
- У Португалії дощ є цілком офіційною причиною для того, щоб запізнитися на роботу.
- У США, штат Огайо, є містечко Уайнсберг. Воно примітне тим, що на його території вже більше сотні років щороку 29 липня йде дощ.
- Існує алергія на дощ (не так на воду, а саме на дощ, точніше, на бактерії, що містяться в дощовій воді). На щастя, зустрічається вона надзвичайно рідко в середньому один випадок на сто мільйонів чоловік.
- Щорічно на Землю виливається близько 519 трильйонів тонн води. Звичайно, вся ця вода падає з небес не по разу і не по два випаровуючись, вона рухається вгору, щоб незабаром знову пролитися вниз дощем.
- В особливо жарких пустелях іноді дощова вода випаровується, не встигаючи долетіти до землі.