Цікаві факти про урагани

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Таке буйство стихії, як ураган, здатне спричинити величезні руйнування. З ними неможливо боротися, але люди навчилися передбачати їх появу і відстежувати їхній шлях. Не всі урагани приносять з собою розруху, деякі з них обрушуються на безлюдні області або безслідно розчиняються над океанськими водами, але, в будь-якому випадку, це природне явище вкрай небезпечне.

Урагани приносять не тільки шкоду, але і користь. Зокрема, вони знижують загрозу посухи і проріджують ліс, знищуючи слабкі дерева і даючи простір для зростання інших рослин.

Збитки від знаменитого урагану Катріна, що обрушився на узбережжя Мексиканської затоки в 2005 році, оцінюється в більш ніж сто мільярдів доларів.

Ураган Мітч забрав життя майже двадцяти тисяч чоловік в країнах Центральної Америки в 1998 році.

Викликані ураганами хвилі можуть викидати на узбережжі тонни риби.

Вперше справжній тропічний ураган був описаний в 1495 році Колумбом.

Слово ураган походить від імені індіанського злого бога Хурікан, який входить до пантеону божеств деяких індіанців-карибів, жителів островів Карибського моря.