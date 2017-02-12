Цікаві факти про урагани

Таке буйство стихії, як ураган, здатне спричинити величезні руйнування. З ними неможливо боротися, але люди навчилися передбачати їх появу і відстежувати їхній шлях. Не всі урагани приносять з собою розруху, деякі з них обрушуються на безлюдні області або безслідно розчиняються над океанськими водами, але, в будь-якому випадку, це природне явище вкрай небезпечне.
- Урагани приносять не тільки шкоду, але і користь. Зокрема, вони знижують загрозу посухи і проріджують ліс, знищуючи слабкі дерева і даючи простір для зростання інших рослин.
- Збитки від знаменитого урагану Катріна, що обрушився на узбережжя Мексиканської затоки в 2005 році, оцінюється в більш ніж сто мільярдів доларів.
- Ураган Мітч забрав життя майже двадцяти тисяч чоловік в країнах Центральної Америки в 1998 році.
- Викликані ураганами хвилі можуть викидати на узбережжі тонни риби.
- Вперше справжній тропічний ураган був описаний в 1495 році Колумбом.
- Слово ураган походить від імені індіанського злого бога Хурікан, який входить до пантеону божеств деяких індіанців-карибів, жителів островів Карибського моря.
- Тропічні урагани забирають життів більше, ніж будь-які інші стихійні лиха.
- За останні два століття урагани стали причиною загибелі майже двох мільйонів чоловік.
- Найшвидшим ураганом в історії спостережень визнаний ураган Камілла, який завдав величезної шкоди Сполученим Штатам Америки.
- Під час урагану в рух приходять повітряні маси на висоту до п’ятнадцяти кілометрів над рівнем моря.
- У 1992 році ураган Ендрю зірвав з будівлі сталеву балку, що важила кілька тонн, і відкинув її на сотні метрів.
- Урагани не можуть з’єднуватися в один, але вони можуть один одного оточувати.
- На екваторі урагани ніколи не утворюються.
- При всьому перерахованому вище, урагани грають важливу роль в екології Землі, переносячи повітряні маси на величезні відстані.
- На відміну від торнадо, термін життя урагану може існувати кілька днів.
- Найбільша швидкість вітру у урагану, коли-небудь зафіксована, становила близько 320 кілометрів на годину.
- Ураган може стати причиною виникнення торнадо. Так, ураган Беула в 1967 році породив 141 торнадо.
- Ураган, циклон і тайфун це одне і те ж. А ось торнадо, або смерч це зовсім інше.
- Списки імен, які дають ураганам, повторюються кожні сім років, але імена особливо руйнівних ураганів з цих списків виключаються.
- Іспанська Непереможна Армада практично в повному складі була потоплена ураганом. Ця подія ознаменувала початок кінця іспанської колоніальної імперії.
- Всі урагани до 1978 року отримували тільки жіночі імена.
- Діаметр урагану може досягати п’ятисот-семисот кілометрів.
- У центрі урагану знаходиться область наднизького тиску, так зване око урагану. Його розмір може досягати тридцяти кілометрів.
- В оці урагану зазвичай панує спокійна погода.