Цікаві факти про Грецію

Греція країна, яку багато хто справедливо називають колискою сучасної цивілізації. Антична спадщина Давньої Греції справила величезний вплив на розвиток культури багатьох народів, і воно недарма вважається надбанням всього людства. Втім, і в наші дні Греція надзвичайно цікаве місце, і воно недарма так популярне у туристів.
- Саме Греція поклало початок сучасної західної цивілізації. Умовно розділити материк на дві частини світу — Європу й Азію — придумали теж греки.
- Грецька мова — одна з найдавніших серед існуючих в даний час (на ній говорять більше 4000 років, а пишуть — понад 3000 років). Грецьке походження має більшість наукових термінів.
- Греція — батьківщина західної філософії, літератури, математики, театру, історії і політології.
- Греція має найдавніші спортивні традиції серед усіх держав світу і є родоначальником Олімпійських ігор.
- Перша в світі демократична система правління сформувалася в Афінському полісі приблизно в 500 році до нашої ери.
- Греція — країна сонця, більше 250 днів в році стоїть ясна погода. Ця обставина дозволяє широко використовувати сонячні батареї.
- Відстань з будь-якої точки Греції до морського узбережжя не перевищує 137 кілометрів.
- Греція посідає останнє місце серед країн Євросоюзу за кількістю розлучень.
- Не тільки Бразилія, а й Греція — країна карнавалів. Проводяться ці свята щороку з січня по березень.
- Греції належать більше 2 тисяч островів, але люди живуть тільки на 170 з них.
- У Греції найбільше в світі археологічних музеїв.
- Грецька природа найрізноманітніша серед країн Європи.
- Найпопулярніше туристичне місце в Греції — острів Родос, де колись стояло одне з семи чудес світу «Колос Родоський». Саме завдяки цьому велетню з’явилося слово «колосальний».
- Геродот, перший в світі історик, що жив в 484-425 роках до нашої ери, є людиною-символом всієї Греції.
- Під час кожних Олімпійських ігор стародавні греки приносили в жертву Зевсу сотню биків.
- Грецька валюта, драхма, проіснувала 2650 років, поки в 2002 році їй на зміну не прийшов євро.
- Приказка «Взяти бика за роги» має грецьке походження — в одному з міфів Геракл саме таким способом перемагає скаженого критського бика.
- У Греції прийнято святкувати не свій день народження, а «іменини» святого, чиє ім’я носить грек.
- У Греції вважається образливим, якщо людина показує відкриту долоню з витягнутими пальцями. Тому греки махають один одному стиснутим кулаком.
- Згідно давньогрецькому міфу, Бог під час створення світу просіював землю через сито, і так з’явилося безліч країн з родючим ґрунтом. Потім він викинув з сита залишені в ньому камені, і виникла Греція.
- У Греції щорічно приїжджає 16,5 млн туристів, при цьому населення країни становить всього близько 11 млн чоловік.
- Всі жителі Греції старше 18 років зобов’язані ходити на вибори.
- На початку 2000-х років грецьке керівництво законодавчо заборонило азартні та комп’ютерні ігри, однак заборону довелося зняти, так як її визнали такою, що порушує права людини.
- Кожен навчальний день грецьких школярів починається з молитви.
- Підручники, за якими навчалися діти, в кінці навчального року спалюють — користуватися такими книгами повторно в Греції не прийнято.
- Греки висловлюють незгоду рухом голови знизу-вгору.
- Жителі Греції їдять найбільше сиру в світі — близько 2 кілограмів на місяць. Найпопулярніший сорт, безумовно, національна гордість сир фета.
- Греція входить до трійки найбільших в світі виробників оливок. Існує близько сотні сортів цих плодів.
- У Греції теж є сієста — як правило, вона триває дві години, з 14:00 до 16:00. Більшість магазинів в цей час не працює, так як їх господарі і персонал просто сплять.