Цікаві факти про Грецію

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Греція країна, яку багато хто справедливо називають колискою сучасної цивілізації. Антична спадщина Давньої Греції справила величезний вплив на розвиток культури багатьох народів, і воно недарма вважається надбанням всього людства. Втім, і в наші дні Греція надзвичайно цікаве місце, і воно недарма так популярне у туристів.