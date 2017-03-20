Цікаві факти про Родос

Острів Родос — не лише надзвичайно популярне у туристів місце, але і справжній рай для любителів історії та давньогрецької культури. Тут прекрасно збереглося безліч стародавніх пам’ятників, монументів та інших будівель древніх греків, які в жодному випадку не залишать байдужими допитливого туриста.
- Острів Родос омивається водами двох морів — Егейського і Середземного.
- Історична частина однойменного міста, Родосу, визнана всесвітньою культурною спадщиною ЮНЕСКО.
- Родос — надзвичайно сонячне місце. В середньому близько трьохсот днів в році тут світить яскраве сонце.
- Мінімальна температура, коли-небудь зареєстрована на Родосі — мінус три градуси за шкалою Цельсія.
- Одне з нині не існуючих чудес світу, знаменитий Колос Родоський, який колись прикрашав вхід в гавань знаходився саме тут.
- Приблизно три чверті бюджету Родосу безпосередньо залежать від туризму.
- Об’їхати весь Родос по колу на машині можна всього за дві години.
- На Родосі, в місті Ліндос, знаходиться єдиний збережений до наших днів давньогрецький стадіон.
- Як і в континентальній частині Греції, на острові Родос практично відсутня злочинність.
- Протяжність берегової лінії Родосу становить лише двісті двадцять кілометрів. Так, це досить невеликий острів.
- Половина всіх жителів Родосу (близько 60 тисяч чоловік) проживають в однойменній столиці острова.
- Більше однієї третини всієї території острова займають соснові і кипарисові ліси.
- Назва «Родос» означає «троянда». Так, троянд тут дійсно багато.
- Офіційною емблемою острова є, як не дивно, олень. Втім, олені тут дійсно водяться.
- На Родосі всього сорок чотири міста і села.
- Місцеві жителі стверджують, що легендарний Геракл, він же Геркулес, був засновником першого поселення тут, на Родосі.
- Одне з найдивовижніших місць на Родосі — долина метеликів. Влітку сюди дійсно ненадовго злітається неймовірн їх кількість.