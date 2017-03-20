Цікаві факти про Родос

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Острів Родос — не лише надзвичайно популярне у туристів місце, але і справжній рай для любителів історії та давньогрецької культури. Тут прекрасно збереглося безліч стародавніх пам’ятників, монументів та інших будівель древніх греків, які в жодному випадку не залишать байдужими допитливого туриста.