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Цікаві факти про Родос

в Різні цікавинки 20.03.2017 6 пер.

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Острів Родос — не лише надзвичайно популярне у туристів місце, але і справжній рай для любителів історії та давньогрецької культури. Тут прекрасно збереглося безліч стародавніх пам’ятників, монументів та інших будівель древніх греків, які в жодному випадку не залишать байдужими допитливого туриста.

  • Острів Родос омивається водами двох морів — Егейського і Середземного.
  • Історична частина однойменного міста, Родосу, визнана всесвітньою культурною спадщиною ЮНЕСКО.
  • Родос — надзвичайно сонячне місце. В середньому близько трьохсот днів в році тут світить яскраве сонце.
  • Мінімальна температура, коли-небудь зареєстрована на Родосі — мінус три градуси за шкалою Цельсія.
  • Одне з нині не існуючих чудес світу, знаменитий Колос Родоський, який колись прикрашав вхід в гавань знаходився саме тут.
  • Приблизно три чверті бюджету Родосу безпосередньо залежать від туризму.
  • Об’їхати весь Родос по колу на машині можна всього за дві години.
  • На Родосі, в місті Ліндос, знаходиться єдиний збережений до наших днів давньогрецький стадіон.
  • Як і в континентальній частині Греції, на острові Родос практично відсутня злочинність.
  • Протяжність берегової лінії Родосу становить лише двісті двадцять кілометрів. Так, це досить невеликий острів.
  • Половина всіх жителів Родосу (близько 60 тисяч чоловік) проживають в однойменній столиці острова.
  • Більше однієї третини всієї території острова займають соснові і кипарисові ліси.
  • Назва «Родос» означає «троянда». Так, троянд тут дійсно багато.
  • Офіційною емблемою острова є, як не дивно, олень. Втім, олені тут дійсно водяться.
  • На Родосі всього сорок чотири міста і села.
  • Місцеві жителі стверджують, що легендарний Геракл, він же Геркулес, був засновником першого поселення тут, на Родосі.
  • Одне з найдивовижніших місць на Родосі — долина метеликів. Влітку сюди дійсно ненадовго злітається неймовірн їх кількість.

 
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