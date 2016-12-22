У Шотландії сім міст стануть «розумними»

Перетворення торкнуться всього міського середовища — вуличного освітлення, системи охорони здоров’я, безпеки, утилізації відходів та багато іншого.
The Scottish Cities Alliance оголосив, що планує перетворити сім шотландських міст в smart city. У Шотландії вважають, що така ініціатива зробить міста більш конкурентоспроможними і буде стимулювати їх економічне зростання. В рамках програми The Smart Cities Scotland перетворюється все — від вуличного освітлення до системи охорони здоров’я та систем безпеки, щоб контролювати споживання енергії і зробити в цілому життя міст «розумнішим», використовуючи великі дані.
Перетворення будуть включати в себе створення смарт-інфраструктури, інтелектуальних послуг і системи утилізації відходів, інноваційних центрів, лабораторій і бізнесу. Також важливою частиною змін стане робота з великими даними. На програму буде виділено 10 млн евро від Європейського регіонального фонду розвитку.
Багато міст слідують за трендом і намагаються стати «розумними» — Сінгапур, Амстердам, Дубаї, Шанхай. Завдяки технологіям, вони зможуть економити, наприклад, до 70% витрат на електроенергію. І незважаючи на те, що для створення смарт-міст необхідні великі інвестиції, експерти вважають, що вже протягом трьох років вони окуплять себе.