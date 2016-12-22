У Шотландії сім міст стануть «розумними»

The Scottish Cities Alliance оголосив, що планує перетворити сім шотландських міст в smart city. У Шотландії вважають, що така ініціатива зробить міста більш конкурентоспроможними і буде стимулювати їх економічне зростання. В рамках програми The Smart Cities Scotland перетворюється все — від вуличного освітлення до системи охорони здоров’я та систем безпеки, щоб контролювати споживання енергії і зробити в цілому життя міст «розумнішим», використовуючи великі дані.

Перетворення будуть включати в себе створення смарт-інфраструктури, інтелектуальних послуг і системи утилізації відходів, інноваційних центрів, лабораторій і бізнесу. Також важливою частиною змін стане робота з великими даними. На програму буде виділено 10 млн евро від Європейського регіонального фонду розвитку.