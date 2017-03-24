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У США почалося тестування дороги з сонячних панелей

в Технології 24.03.2017 11 пер.

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В американському штаті Джорджія почалося тестове використання дороги, що складається з сонячних панелей.

Перша автодорога була запущена у Франції. Площа французької експериментальної ділянки не перевищує квадратного кілометра, а сама технологія отримала назву Wattway. Тепер компанія Wattway побудувала тестову ділянку «сонячної» дороги в США. Поки дорога з сонячних панелей розташовується всього на 538 квадратних метрів і розміщена на звичайній асфальтовій автомагістралі.

У компанії розраховують, що цю ділянку дороги в США зможе виробляти по 7 тисяч кВт*год щорічно. Використовувати вироблену електроенергію збираються за місцем, для забезпечення розташованої поруч інфраструктури. Уздовж траси також планується розмістити станції для підзарядки електромобілів. Такі станції теж будуть живитися від сонячної енергії. У планах Wattway — довести потужність сонячної» дороги до 1МВт і побудувати 100 тестових майданчиків.

 
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