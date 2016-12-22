У Тайбеї побудували хмарочос, який поглинає вуглекислий га

В будівлі планується розмістити найдорожчі в місті апартаменти. Введення комплексу в експлуатацію намічено на вересень 2017 року.

Хмарочос Agora Garden спроектований архітектурним бюро Vincent Callebaut Architectures. За задумом авторів проекту, на кожному поверсі будівлі будуть висаджені чагарники і дерева, за рахунок чого башта зможе поглинати шкідливі викиди в обсязі до 130 тонн в рік.

У 22-поверховому будинку, крім квартир, розмістять басейн, паркування та спортивний зал. На даху Agora Garden побудують клубні будинки. За словами архітекторів, вежа Agora Garden являє собою ідеальне поєднання природи, ландшафту та архітектури.