Україна в рейтингу реформ

Зрозуміти, наскільки успішно йдуть реформи, можна, якщо порівняти прогрес України та інших країн. Україна посідає 20-е місце з 30 держав колишнього соцблоку по успішності проведення реформ.

Європейський банк реконструкції і розвитку оцінив прогрес реформ в різних країнах, а ми відобразили його на графіку. Успіх проведених реформ оцінено в балах, чим вищий бал, тим краще пройшли реформи.

Україна знаходиться ближче до кінця рейтингу країн, що реформуються.

Галузі, в яких пройшли найбільш успішні реформи, на думку ЄБРР, це енергетика, залізничний транспорт і агросектор.

Естонія, наприклад, крім основних реформ, необхідних для розвитку ринкової економіки, розвивала електронні держпослуги. Тепер у країні 99% державних послуг доступні онлайн. Це значно спростило життя громадян, вони практично перестали бачитись з чиновниками. Електронний уряд зменшив витрати на бюрократичний апарат, викоренив корупцію у сфері держпослуг і заощадив людям купу часу і нервів.



Технології, які з’явилися в Естонії з 2000 року

Польща з 1989 року реалізувала так званий «план Бальцеровича», який зокрема передбачав закони про скасування гарантій для підтримки нерентабельних державних підприємств, спрощенні процедури їх банкрутства, скасування кредитних преференцій для держкомпаній, і так далі. Ця «шокова терапія» допомогла за кілька років витягти країну з убогості соціалізму та інтегрувати її у світовий ринок.

Втім, в України теж є певні успіхи. Наприклад, реформа корпоративного управління проходить в «Нафтогазі» і «Ощадбанку», багато держкомпаній стали прибутковими або скорочують збитки, завдяки децентралізації у органів місцевого самоврядування з’явилося більше повноважень і грошей на їх здійснення.

Реформ мало, тому що українцям добре і без них

В уряду бажання проводити реформи виникає, коли на них сформований запит у суспільстві. Українці вимагали безвіз — і влада провела необхідні для нього реформи. Аграрії виходили на пікети проти високих податків — домовилися про систему дотацій.

Уряд обирають громадяни, вони платять зарплату чиновникам і дають їм завдання. Низьке місце України в рейтингу реформ в першу чергу показує, що реформи не особливо затребувані серед громадян.

Можна скільки завгодно думати, що на мітинги з вимогою реформ вийде хтось інший, а у мене робота, навчання або маленькі діти. Але правда в тому, що аналогічно думають ще кілька мільйонів людей, у всіх є справи важливіші. І ще правда в тому, що дійсно активного населення в будь-якій країні відносно мало, тому в цьому випадку дійсно важлива активність кожного. Тому завжди кожен голос і кожна присутність на мітингу на рахунку.