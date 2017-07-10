В Австралії четверта частина всіх будинків обладнана сонячними станціями

Австралія з населенням 24 млн осіб є лідером з поширення сонячної енергетики в масах.
Опубліковане днями дослідження показало, що майже чверть австралійських домогосподарств (23,2%) володіє сонячною електростанцією (станом на березень 2017 р).
Лідером є штат Південна Австралія, де власники сонячних електростанцій становлять майже третину всіх домогосподарств (32,8%).
Всього в Австралії встановлено 5,7 ГВт покрівельних сонячних електростанцій, а їх кількість складає близько 1,7 мільйона.
В Західній Австралії бум домашніх сонячних установок призвів до радикального зменшення і зсуву пікових навантажень в штаті — на 265 МВт або 7,2% минулого літа.