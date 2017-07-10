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В Австралії четверта частина всіх будинків обладнана сонячними станціями

в Технології 10.07.2017 4 пер.

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Австралія з населенням 24 млн осіб є лідером з поширення сонячної енергетики в масах.

В Австралии четвертая часть всех домов оснащена солнечными станциями

Опубліковане днями дослідження показало, що майже чверть австралійських домогосподарств (23,2%) володіє сонячною електростанцією (станом на березень 2017 р).

Лідером є штат Південна Австралія, де власники сонячних електростанцій становлять майже третину всіх домогосподарств (32,8%).

Всього в Австралії встановлено 5,7 ГВт покрівельних сонячних електростанцій, а їх кількість складає близько 1,7 мільйона.

В Західній Австралії бум домашніх сонячних установок призвів до радикального зменшення і зсуву пікових навантажень в штаті — на 265 МВт або 7,2% минулого літа.

 
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