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В Китаї запущено перший у метро потяг без машиніста

в Технології 22.12.2016 19 пер.

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В Китаї запущено перший у країні поїзд у метро без машиніста. Нові поїзди курсуватимуть в Гонконзі. Потяг був створений фахівцями компанії CRRC Changchun Railway Vehicles. Всього на першому етапі будуть ходити 10 складів з трьох вагонів. Потяг має вбудовану систему самодіагностики. Він відправляється без допомоги оператора. Максимальна швидкість поїзда складає 80 км/год.

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В майбутньому потяги метро без машиністів з’являться на нових лініях на околицях Пекіна. Станеться це в кінці 2017 року. Передбачається, що до 2020 року в пекінському метро п’ята частина поїздів будуть повністю автономними.

 
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